На заводе стройматериалов Норильского обеспечивающего комплекса начал работать робот-сварщик

Сварка применяется практически в любом производстве. Использование роботизированных систем позволяет улучшить её качество, ускорить процесс и повысить производительность труда. Новый робот сверхточен, он может выполнять любые виды сварки и резки, в том числе лазерную.

Одно из основных применений промышленных роботов - это изготовление сварных металлоконструкций в условиях массового, серийного и мелкосерийного производства.

Современные промышленные роботы-сварщики представляют собой истинное чудо инженерной мысли. Робот размером с человека может легко нести груз в 200-300 кг, динамично и точно передвигаться (с точностью до + / -0,01 мм). Кроме того, промышленные роботы могут выполнять свою задачу безостановочно, 24 часа в сутки на протяжении многих лет. Средний срок эксплуатации промышленного робота составляет не менее 20 лет.

Вернемся к нашему сварочному роботу. Конструкция состоит из трёх роботов - двух сварочников и позиционера. Позиционер разделяет для безопасности зоны работы робота и человека и оберегает оператора от слепящих искр сварки. Два наклонных стола вращаются в горизонтальной плоскости и позволяют повернуть деталь в удобное положение, что увеличивает производительность и скорость и улучшает качество шва. Эффект от применения робота — увеличение производительности примерно в три раза.

- Программа задаётся автоматически. Чтобы её написать, не нужен специальный программист. Достаточно либо сварщика, либо человека, который имеет опыт работы со станками с числовым программным управлением, плазмой, лазером. После того как вы один раз прописали алгоритм действий, запускаете повтор, и робот варит раз за разом», — пояснил Александр Названов, инженер компании FAM-Robotics (официальный интегратор промышленных роботов Kawasaki на территории России).

С появлением робота работа сварщика стала безопаснее и экологичнее. Специалист управляет механизмом на расстоянии, а робот автоматически отключается, когда в рабочую зону заходит посторонний.

- Это пилотный проект. Если он покажет себя хорошо, мы будем увеличивать количество промышленных роботов на производстве, — резюмировал Игорь Гладков, исполняющий обязанности начальника цеха по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металлов завода стройматериалов Норильского обеспечивающего комплекса.