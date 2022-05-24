Началась подготовка к укладке на городских улицах нового асфальта

«ИЛАН-Норильск» уже приступил к срезке старого асфальта. А с 1 июня, после того как будет запущен асфальтобетонный завод, в городе начнутся работы по укладке нового дорожного покрытия.

«Во всех районах города планируется снять более 160 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия - на гарантийных участках, участках плановых и летних работ по содержанию дорог. Сейчас срезка идёт там, где покрытие пострадало больше всего. Упор делается на Центральный район. После выхода второй фрезеровочной машины, ориентировочно в конце этой недели, начнутся работы на автодороге Норильск - Алыкель и ул. Талнахской», - рассказал Андрей Шрайнер.

Глава города Дмитрий Карасев поручил дорожным службам максимально ускорить выполнение данной задачи.