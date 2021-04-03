Началась работа площадок стратегической сессии

Работа сессии разделена на пять направлений. Первая секция посвящена развитию жилой зоны и благоустройству городской среды. Здесь обсуждается строительство нового жилья по современным технологиям и благоустройство районов застройки, отдельное внимание уделено комплексной застройке Оганера. Ещё одна важная тема — развитие инженерной и коммуникационной инфраструктуры. Среди других вопросов — обсуждение единого архитектурного стиля города, реконструкция исторических зданий, озеленение городских дворов и так далее.

Тема второй секции — создание общественных пространств современного формата. Речь идёт в том числе о благоустройстве мест массового отдыха, расширении событийной жизни города и строительстве туристической инфраструктуры.

На третьей площадке участники обсуждают социальные аспекты. Это создание современных социальных объектов, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей социальной инфраструктуры, вывод соцуслуг на новый качественный уровень, повышение социальной активности горожан. Также здесь обсуждается программа переселения северян на материк и подготовка кадров в соответствии с новыми потребностями экономики.

Развитие транспортной системы и повышение городской мобильности — тема четвёртой секции. Основные точки внимания — строительство, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети, развитие городской транспортной навигации, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение качества предоставления транспортных услуг.

Пятая площадка отведена под обсуждение расширения функционала торгово-развлекательных объектов.