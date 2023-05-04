Началась реконструкция моста через реку Наледную

Подрядчик приступил к выполнению демонтажных работ, которые планируется завершить до конца лета. Напомним, что мост был закрыт для движения транспортных средств в июле 2016 года. В июле 2022 года после положительного заключения госэкспертизы было оформлено разрешение на строительство и в середине апреля текущего года был расторгован объект, заключен контракт с подрядной организацией.

Глава города Норильска Дмитрий Карасев осмотрел работы и отметил:

«Закончилась семилетняя эпопея с подготовкой проектной документации, поиском подрядчика, с техническими решениями, которые можно было бы применить при реконструкции моста через реку Наледная. Наконец-то мы отобрали подрядчика, заключили контракт, и приступили к этим долгожданным работам. Этот аварийный участок требует особых и первостепенных вмешательств по реконструкции моста. Подрядчик ответственный, техника здесь на объекте, люди есть для того, чтобы начать и закончить работы. Это повышенное обязательство, так как контрактом предусмотрен срок завершения - декабрь 2024 года, но, тем не менее, мы ставим себе завышенную планку для того, чтобы быстрее открыть мост для движения автотранспорта».

По словам начальника МКУ «Норильскавтодор» Игоря Петеримова, подрядчик настроен на ускоренный режим работы, потому как начинается полярный день, соответственно и работы будут выполняться в две смены.

«Протяженность моста составит более 30 метров, будет выполнено устройство свайного фундамента из 28 штук глубиной до 42 метров, такое решение необходимо для обеспечения несущей способности сооружения», - подытожил Игорь Петеримов.

Предполагается технологический перерыв в работах, связанный с прохождением паводковых вод. Этот период составит не более полутора месяцев. Перерыв планируется с июня по июль, по завершению этого периода работы будут возобновлены.