Начало положено

Напомним, проектный офис был создан весной этого года. Его возглавил Сергей Шишкунов, ранее руководивший в промышленной строительно–монтажной компании возведением многофункционального физкультурно–оздоровительного комплекса «Спортхолл «Айка».

Главная задача проектного офиса — совместно с властями города и Агентством развития Норильска до 2035 года реализовать четырёхстороннее соглашение о социально–экономическом развитии заполярного города. «Вместе мы будем выступать заказчиком, планировать и сопровождать программы, вести технический контроль и надзор за производством работ по проектам», — пояснил Сергей Шишкунов.

Его команда уже представила Градостроительному совету первые предварительные проекты: концепции зданий поликлиники в Талнахе и гимназии в Норильске. Градсовет согласовал оба.

Объекты должны быть сданы в эксплуатацию в 2024–2025 г. Общая площадь поликлиники составит более 11 000 кв. м. По проекту предполагается строительство шестиэтажного здания с отделениями и дневными стационарами для взрослых и детей, женской консультацией, клинико–диагностической лабораторией, стоматологией и рентгенологическим отделением. Клинику оснастят самым современным оборудованием. На строительство «Норникель» направит более двух млрд руб. Участники Градсовета рекомендовали уменьшить этажность здания до чётырех–пяти этажей из–за ветровой и снежной нагрузки. Ещё предстоит определиться с облицовкой фасада и цветовой гаммой.

На реконструкцию гимназии № 4 компания заложила 1,2 млрд руб. Она рассчитана на 650 детей. На месте старых строений возведут два новых современных корпуса, их соединят крытой галереей. Также благоустроят прилегающую территорию. Общая площадь застройки — более 17 000 кв. м. В пятиэтажном здании гимназии разместятся учебные классы, лингвистические кабинеты, начальная школа со спальнями для малышей, пищеблок на 300 человек, спортзал и библиотека, один этаж будет полностью техническим. Фасад школы, по просьбе участников Градостроительного совета, выполнят в историческом стиле нынешнего здания, предлагается также предусмотреть архитектурную подсветку.

На обоих объектах предварительно проведут изыскательские работы по исследованию грунтов, а в старом здании гимназии ещё проверят и устойчивость конструкций. И только после этого будет принято решение о реконструкции школы или новом капитальном строительстве.

Подрядчиков отберут на конкурсной основе. Главное требование — наличие опыта возведения подобных объектов в районах Крайнего Севера.

В Норильске также продолжится демонтаж аварийных домов и начнётся строительство нового жилья, Арктического музея современного искусства, ещё одной современной школы на 1100 мест и ремонт Заполярного государственного университета.

Инвестиции «Норникеля» в обновление Норильска по четырёхстороннему соглашению между федерацией, властями Красноярского края, городом и компанией о социально–экономическом развитии города до 2035 года составят более 81 млрд руб. из общего объёма вложений почти в 120 млрд руб. По двухсторонней программе с городом компания выделит на развитие территории промышленного района ещё 150 млрд руб.

Всего до 2035 года запланировано 185 мероприятий, которые касаются почти 260 объектов. Это реновация жилищного фонда, модернизация ЖКХ, благоустройство территории, а также развитие социальной и транспортной инфраструктур.