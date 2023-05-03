МАУ ИЦ «Норильские новости»

Началось голосование за варианты проекта благоустройства городского озера

Началось голосование за варианты проекта благоустройства городского озера

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Началось голосование за варианты проекта благоустройства городского озера

Напомним, проект преображения этой территории создается совместными усилиями Агентства развития Норильска, администрации города и группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business.


Совсем скоро архитекторы представят визуализацию наших идей, а пока предлагаем подумать над названием проекта. Обращаем ваше внимание, что определяем сегодня название проекта, а не озера.

Предлагаем такие варианты:

1. "Уютное городское озеро" - сочетает утерянное историческое и существующее официальное названия озера. Кроме того, сделать территорию уютной - одна из основополагающих проектных задач.

2. "Городское молодёжное озеро" - здесь и официальное название, и территориальное расположение (по названию проезда), но немаловажно и то, что мы в этом названии подчеркиваем одну из ключевых целевых аудиторий, на которую рассчитан проект.

3. "Городское озеро - озеро идей" - этот вариант отражает участие каждого креативного соавтора проекта. Идеи благоустройства озера 40-летней давности, арт-коллажи школьников, исследования молодежи - в основе концепции благоустройства приозерной территории лежат предложения норильчан. А в будущем, после реализации проекта, здесь могут воплощаться идей самых разных ивентов, предлагаемых горожанами.

Оставить свой голос в поддержку понравившегося варианта можно в соцсетях газеты:

https://vk.com/zpravda1953

https://web.telegram.org/z/#-1591500826

Фото пресс–службы администрации Норильска
3 мая в 11:29 550
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