Началось голосование за варианты проекта благоустройства городского озера
Началось голосование за варианты проекта благоустройства городского озера
Напомним, проект преображения этой территории создается совместными усилиями Агентства развития Норильска, администрации города и группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business.
Совсем скоро архитекторы представят визуализацию наших идей, а пока предлагаем подумать над названием проекта. Обращаем ваше внимание, что определяем сегодня название проекта, а не озера.
Предлагаем такие варианты:
1. "Уютное городское озеро" - сочетает утерянное историческое и существующее официальное названия озера. Кроме того, сделать территорию уютной - одна из основополагающих проектных задач.
2. "Городское молодёжное озеро" - здесь и официальное название, и территориальное расположение (по названию проезда), но немаловажно и то, что мы в этом названии подчеркиваем одну из ключевых целевых аудиторий, на которую рассчитан проект.
3. "Городское озеро - озеро идей" - этот вариант отражает участие каждого креативного соавтора проекта. Идеи благоустройства озера 40-летней давности, арт-коллажи школьников, исследования молодежи - в основе концепции благоустройства приозерной территории лежат предложения норильчан. А в будущем, после реализации проекта, здесь могут воплощаться идей самых разных ивентов, предлагаемых горожанами.
Оставить свой голос в поддержку понравившегося варианта можно в соцсетях газеты: