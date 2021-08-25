Начался активный этап рекультивации земель, загрязнённых в результате разлива топлива на ТЭЦ-3

Предварительно исследовали пять участков: промышленная площадка возле ТЭЦ-3, водоток вблизи и место его впадения в ручей Безымянный, земельные участки береговой зоны (правый и левый берега) ручья Безымянного, реки Далдыкан и реки Амбарной, включая её протоки, рукава, старицы и сопряжённые озёра. Далее был проведён анализ данных относительно геологического строения и рельефов территории, выявлены её гидрогеологические и климатические характеристики, изучены гидрология, характер распространённых почвенных покровов, растительность и животный мир.

Ранее проходил комплекс мероприятий по ликвидации аварии. Приняты меры по снижению распространения загрязнений за пределы места разлива топлива, ликвидированы источники и последствия негативного воздействия нефтепродуктов на земли. Загрязнённый грунт сняли и вывезли в места накопления для утилизации.

Все мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, направлены на восстановление местной экосистемы. При проведении работ используются как традиционные методы, так и современные. Например, участники Большой Норильской экспедиции начали полевые испытания опытных образцов препарата для биологической очистки почвы от загрязнения, разработанного в якутском Институте проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук.

На сегодняшний день на объекте произведена вспашка территории более 200 тысяч кв. м на участках, которые подверглись наибольшему воздействию. Для создания плодородного слоя было внесено более 55 тысяч кв. м торфа, на площади 70 тысяч кв. м высеяли семена.

Следующий этап проекта - дальнейшее восстановление плодородного слоя и природной экосистемы. До конца 2022 года компания «Норникель» планирует выполнить биологические мероприятия по восстановлению хозяйственной и экологической ценности земель, направленные на улучшение агрофизических, агрохимических и биохимических свойств почвы.

Итогом рекультивации станет приведение земель к состоянию, соответствующему требованиям законодательства Российской Федерации.

«Экологическая стратегия «Норникеля» предусматривает выход компании на лидирующие позиции по экологической повестке к 2030 году. Рекультивация земель, загрязнённых в результате аварии на ТЭЦ-3, - лишь начало движения к этой цели, часть большой работы. Наша экологическая программа направлена на охрану земельных ресурсов, атмосферного воздуха, водных объектов, сохранение биоразнообразия, увеличение переработки отходов и вовлечение их в повторное использование», - прокомментировал вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнёв.