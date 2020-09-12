Начался приём заявок от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны
Начался приём заявок от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны
Об этом сообщил премьер–министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице–премьерами. «Решение касается развития российской части Арктики, — уточнил Мишустин. — Вести этот реестр и выдавать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов будет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее постановление правительства подписано».
Уже подано пять заявок от российских компаний. Общий объём инвестиций оценивается примерно в 16 млрд рублей. Получить статус резидента смогут не только крупные предприятия, но также представители малого и среднего бизнеса. Обязательное условие — регистрация юридического лица на территории Арктики. Минимальный уровень капитальных вложений составляет 1 млн рублей.
Для удобства потенциальных инвесторов создан специальный сайт — https://investarctic.com/. Это система «единого окна», которая позволит предпринимателям в удобном формате взаимодействовать с Минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь.