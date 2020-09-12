Начался приём заявок от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны

Об этом сообщил премьер–министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице–премьерами. «Решение касается развития российской части Арктики, — уточнил Мишустин. — Вести этот реестр и выдавать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов будет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее постановление правительства подписано».

Уже подано пять заявок от российских компаний. Общий объём инвестиций оценивается примерно в 16 млрд рублей. Получить статус резидента смогут не только крупные предприятия, но также представители малого и среднего бизнеса. Обязательное условие — регистрация юридического лица на территории Арктики. Минимальный уровень капитальных вложений составляет 1 млн рублей.

Для удобства потенциальных инвесторов создан специальный сайт — https://investarctic.com/. Это система «единого окна», которая позволит предпринимателям в удобном формате взаимодействовать с Минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь.