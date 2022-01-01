Начиная с января

Опередить инфляцию

По новым правилам величина прожиточного минимума (ВПМ) в субъектах страны определяется исходя из установленного среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации. Для Красноярского края это 1,11.

В целом по России прожиточный минимум в новом году составит 12 654 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. В Красноярском крае размер прожиточного минимума равен 14 046 рублям, прежний составлял 13 744 рубля.

Вырастет и минимальный размер оплаты труда — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей. С учётом районных коэффициентов в Красноярском крае он вырастет с 20 468 до 22 224 рублей в южных районах и с 33 260 до 36 114 — в северных.

Первый вице–спикер краевого парламента, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Сергей Попов пояснил, что повышение МРОТ — это важное системное решение. Так, почти 11 миллиардов рублей в бюджете следующего года предусмотрено на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Благодаря этому зарплаты возрастут у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, соцработников, работников культуры и других трудящихся так называемых указных категорий.

Проиндексировать эти важные социальные величины не на 2,5%, как планировалось ранее, а на 8,6% поручил президент Владимир Путин, чтобы их рост опередил инфляцию.

Напомним, ВПМ служит основой для определения размера пособий и социальных выплат. От федерального МРОТ зависит размер страховых взносов малого и среднего бизнеса, а также расчёт оплаты больничных листов.

Выполнить обещания

Вступят в силу новые правила контроля за начислением пенсий. Неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчёт пенсий для получения социальных доплат до размера прожиточного минимума, перерасчёт будет производиться автоматически.

Также пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться за два года до выхода на пенсию безработным гражданам, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Автоматически будут начисляться и доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Обязательное личное присутствие при оформлении пенсии в Пенсионном фонде РФ тоже больше не требуется. Заявление можно подать через портал госуслуг. Все необходимые документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда.

Одним из важных пунктов новых правил станет и освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами.

Ещё одно нововведение — информирование граждан о суммах средств пенсионных накоплений. Мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет на портале госуслуг будет доступна информация о состоянии пенсионного счёта, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Будут проиндексированы страховые пенсии для неработающих пенсионеров. В бюджете уже заложена индексация в размере 5,9%, однако это гораздо ниже уровня инфляции — 8% по итогам года. А в соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров должна проводиться на уровне выше годовой инфляции.

– Правительство должно сделать всё для того чтобы выполнить обещания прошлых лет. До сих пор в целом это удавалось. И мы обязательно это сделаем, — заявил Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс–конференции.

Дальше — проще

Окончательно уйдут в прошлое привычные голубые листки нетрудоспособности. Больничные листы россиянам будут теперь выписывать только в электронном виде. Исключение будет сделано только для работников, сведения о которых представляют государственную тайну, или в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Документ нового формата врачи будут заверять электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Работодателям необходимо обеспечить приём и оплату электронного больничного, а также информировать своих сотрудников по всем вопросам их получения. Всю информацию о больничном работники смогут получить на портале «Госуслуги». Также в личном кабинете получателя услуг Фонда социального страхования будет размещена информация о датах и выплатах.

Автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет в обязательном порядке проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. Необходимость в проведении техосмотра сохраняется только в том случае, если транспортное средство старше четырёх лет и его нужно поставить на учёт или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже, либо если в конструкцию машины вносятся какие–либо изменения. Для автобусов, грузовиков и такси обязательный техосмотр сохраняется.

Упрощается порядок получения имущественных налоговых вычетов при покупке жилья и земельных участков по индивидуальному жилищному строительству. Права на налоговые вычеты можно будет проверять удалённо, через личный кабинет налогоплательщика в интернете. Вводятся также новые формы для получения социальных вычетов по суммам, предназначенным для лечения или обучения, а также страховки по договорам добровольного страхования жизни.

Вступит в силу закон, позволяющий Банку России вводить количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями отдельных видов потребительских кредитов и займов. В случае нарушения ограничений для банков могут быть установлены повышенные значения надбавок к коэффициентам риска для кредитных организаций — то есть кредитным организациям придётся создавать большие резервы на возможные потери. Решение принято из–за роста долгов населения и всплеска необеспеченного потребительского кредитования. Кредитов для предпринимателей и компаний ограничения не коснутся.

Не пей, путешествуй

Повышаются акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объёмной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это означает, что алкогольная продукция в магазинах тоже подорожает.

Кроме того, вырастут акцизы на табак, сигары, сигариллы, биди, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них.

В январе 2022 года в России начнётся очередной этап программы, предусматривающей возврат части суммы, потраченной на путешествия по России. Продажи таких туров продлятся с 18 января по 12 апреля, а воспользоваться ими можно будет с момента продажи до 30 апреля включительно. Чтобы получить туристический кешбэк, путёвка должна быть оплачена картой системы «Мир». Покупателю вернётся 20% от её стоимости, но не более 20 тысяч рублей.