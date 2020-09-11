«Надежда» заколосится

В рамках совместных работ проводится первый этап химической мелиорации земель - приведение почвы к пригодной для посева трав кондиции. Вещество, которым сейчас обрабатывают землю в районе Надежды, применяется в сельском хозяйстве, является раскислителем почвы на основе доломитовой муки. Смесь распыляют с удобрением, которое необходимо для доведения химического состава почвы до требуемых значений. Эти вещества являются питательными для растений, которые планируется высадить на «Надежде» летом следующего года. Использование веществ способствует укоренению всходов и формированию сомкнутого травостоя.

Опыт данной работы был получен на Ванкорском месторождении - специальная травосмесь подобрана для аналогичных Норильским климатических условий. На 6,9 га будут посеяны многолетние овсяница, кострец и тимофеевка.