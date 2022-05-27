Надеждинский и медный заводы готовы к работе в неблагоприятных погодных условиях

Начальник отдела гидрометобеспечения Росгидромета Эльвира Зулькарнаева поясняет: с ростом солнечной активности меняется траектория движения циклонов и антициклонов:

- Если зимой преобладающее направление ветра в наших местах юго-восточное, то летом дует в основном северо-западный ветер. Он приносит влажный холодный воздух с побережья Северного Ледовитого океана, вызывая низкую облачность и туманы. Ну а после этого обычно устанавливается маловетреная погода или затишье, воздух застаивается. Из-за уменьшения циклонической активности сила ветра падает, таких сильных порывов, как зимой, не отмечается. Все эти факторы отнюдь не способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.

Чтобы жителям Норильска дышалось полегче, в Заполярном филиале «Норникеля» принимают особые меры. Контрольно-аналитическая лаборатория оперативно фиксирует превышение допустимых нормативов концентрации диоксида серы в атмосфере, сигнал об этом немедленно передается диспетчеру производственного департамента, где, в зависимости от интенсивности загрязнения, принимается решение изменить режим работы предприятий. Одновременно доклад направляется в экологическую службу.

Дальше - дело за предприятием, ставшим источником загрязнения. На медном заводе для регулирования выбросов снижают загрузку плавильных печей, выводят конвертеры из-под дутья. В случае введения наиболее строгого, третьего режима работы, предусмотрена полная остановка одной печи на медном заводе и минимальная загрузка второй. На «Надежде», в свою очередь, снижают загрузку печей взвешенной плавки № 1 и № 2, вплоть до полной их остановки.

Директор медного завода Сергей Градюшко заверяет, что металлурги стараются максимально быстро реагировать на смену погоды, а то и действовать на опережение - на заводе налажен круглосуточный мониторинг направления ветра.

- Надо понимать, что используемое на предприятии оборудование устроено несколько сложнее, чем бытовой прибор, который можно выключить нажатием кнопки, - говорит Сергей Градюшко. - Для остановки печи или конвертера нужно время. Кроме того, мы не можем останавливать печи более чем на восемь часов, иначе они выйдут из строя, а это приведёт к многомесячному простою. Что, естественно, негативно скажется на работе остальных переделов компании.

Чтобы максимально снизить объём выбросов, на медном заводе именно на лето намечают основную массу ремонтов, перенося выполнение части производственной программы на зиму.

Несколько иначе выглядит механизм реагирования на Надеждинском металлургическом заводе. По словам директора НМЗ Виталия Муравьева, печи могут работать как на минимальных режимах, так и на максимальных. Это дает возможность после отмены ограничений догнать производственный план с помощью увеличения мощностей.

- Само по себе снижение нагрузок не сказывается на состоянии агрегатов, - поясняет руководитель предприятия. – Нанести ощутимый вред может только полная остановка плавильных агрегатов. Однако, благодаря правильным действиям технологического персонала, мы эти риски минимизируем.

Адекватное реагирование на метеоусловия было бы невозможным вне программы производственного контроля. В её рамках «Норникель» обновил две мобильные эколаборатории, которые ещё более эффективно ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха – несут круглосуточную вахту на 25 постах во всех районах города, выявляя признаки загрязнения атмосферы диоксидом серы и сопутствующими веществами. Как сообщил начальник управления экологического контроля Заполярного филиала компании Станислав Царенко, за 2021 год на маршрутных постах было обработано более 20 тысяч проб.

- Передвижная эколаборатория реагирует на ухудшение качества атмосферного воздуха в любых случаях, не только связанных с производством. Так, например, 26 апреля из-за лесных пожаров на юге Красноярского края гарь дошла до Норильска, и датчики сработали незамедлительно.

Помимо прочего, в городе появляются и новые инструменты наблюдения за окружающей средой. Так, Росгидромет 24 часа в сутки отслеживает состояние атмосферного воздуха на стационарных постах. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края проводят мониторинг при помощи мобильной эколаборатории на базе автомобиля КАМАЗ - его доставили в Норильск в конце 2021 года.

По данным управления экологического контроля Заполярного филиала «Норникеля», в январе-мае 2022 года общая продолжительность загрязнения воздуха на территории Норильска составила 175 часов, а в аналогичном периоде 2021 года — 377 часов. Таким образом наблюдается сокращение влияния выбросов почти в 2,4 2 раза. При этом превышение норм содержания в воздухе диоксида серы наблюдается на 5,5% реже, а совокупный объем выбросов в сравнении с предыдущим годом снизился на 13%. Источником загрязнения во всех случаях выступил медный завод, где режим реагирования на неблагоприятные метеорологические условия пришлось объявлять 27 раз.