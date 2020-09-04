Надёжные вложения

Кроме обеспечения надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей целью ремонтных работ было ещё и повышение культуры производства. Под ней подразумевается, прежде всего, обеспечение безопасности персонала при обслуживании оборудования.

Подстанции были смонтированы в конце 60–х — начале 70–х годов прошлого века, и, по словам энергетика ствола 9–бис участка ПТДУ Яниса Дробыша, эксплуатация представляла определённые трудности и неудобства в связи с износом механизмов подключения и некоторых других систем.

На производство в рамках реализации корпоративной программы были поставлены так называемые сухие трансформаторы вместо масляных. Новое оборудование считается более надёжным и простым в обслуживании. В общей сложности на модернизацию трансформаторных подстанций потрачено 35,5 млн рублей.

В настоящий момент обновлённые подстанции успешно выполняют свои функции по обеспечению надёжного и бесперебойного электроснабжения вспомогательных потребителей комплексов подъёмных машин и главных вентиляционных установок.

Модернизация оборудования проводилась в рамках «Программы стабилизации электроснабжения, повышения энергоэффективности, обеспечения технологической устойчивости и бесперебойной работы потребителей производственных подразделений ООО «Медвежий ручей», утверждённой директором департамента промышленных активов «Норникеля». Данная программа составляется сроком на три года с учётом планируемой модернизации энергетических объектов и ежегодно актуализируется и дополняется.

В настоящее время заложены средства и частично выполняются работы по капитальному ремонту распределительных устройств 6 кВ и 0,4 кВ, замене кабельных и воздушных линий электропередач, сетей освещения, подземных контактных сетей постоянного тока, подземных трансформаторных и преобразовательных подстанций и ячеек КРУВ–6 кВ, электродвигателей и электроприводов различной мощности и назначения.