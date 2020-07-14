Награждение победителей конкурса #маскерад 2020 состоится 17 июля в 17.00

Конкурс на самую красивую защитную маску длился с 29 мая по 10 июля. На первом этапе участники проявили удивительную креативность, изобретая самые невероятные аксессуары. 70 конкурсантов – а среди них были жители Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростовской и Белгородской областей - подошли к участию в творческом состязании с максимальной самоотдачей.

На втором этапе жюри выбрало 30 наиболее ярких работ, из которых экспертная комиссия отобрала пять финалистов. Путём голосования на сайте «Заполярной правды» определился абсолютный победитель конкурса. Герой надел маску не только на себя, но и на своего коллегу и даже – на тепловоз.

Марина Рыбалко говорит о своём фото: «Мы болельщики футбольного клуба ЦСКА, в мае должны были поехать на игры в Москву. Но, как и у всех, наши планы нарушились. Заказали в официальном магазине клуба эти маски. Поболеть не удалось, зато поучаствовали в конкурсе! На фотографии я со своими детьми Тимофеем и Ариной».

Наталья Пальцева, невеста, которая сама сделала маску для торжественного дня бракосочетания, делится: «Регистрация нашего брака состоялась 5 июня, на эту дату перенесли свадьбу с 25 апреля. Маски были сшиты специально для загса: по-другому в учреждение не пускают, а медицинские надевать не хотелось. Весь май мы жили в стрессе, отменили почти всё запланированное, многие наши гости улетели в отпуск. Но наш день прошёл замечательно благодаря самым родным и близким людям!».

Все пятеро финалистов приглашаются для награждения в редакцию «Заполярной правды» в пятницу, 17 июля, в 17.00.

25 полуфиналистов смогут получить дипломы об участии в конкурсе в удобное для них время. Иногородним участникам награды отправят по почте.