МАУ ИЦ «Норильские новости»

Найден подрядчик для ремонта кровли домов культурного наследия

Найден подрядчик для ремонта кровли домов культурного наследия

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Найден подрядчик для ремонта кровли домов культурного наследия

Три дома, являющиеся объектами культурного наследия, пострадавшие во время весеннего шторма, отремонтируют к середине ноября.

Найден подрядчик для ремонта кровли домов культурного наследия

Долгое время на конкурс по выбору подрядчика, имеющего право выполнять ремонты таких объектов, не поступало заявок ни от одной подрядной организации. Но 15 сентября состоялся аукцион, в котором участвовала московская подрядная организация «Новоспасский мост»,ранее уже сотрудничавшая с муниципалитетом и «Норникелем». По словам Татьяны Шульгиной, заместителя начальника УЖКХ по производству, по условиям ремонта домов культурного наследия подрядчик, прежде чем приступить к работам, должен заключить договоры авторского надзора и технического контроля. Кроме того, необходимо обратиться в службу по государственной охране объектов культурного наследия в Красноярске для получения задания на восстановительные работы.

— Напомню, прежде чем проводить аукцион по выбору подрядчика, мы заключили ещё один договор с компанией «Ремстройпроект» на создание проектов восстановительных работ. Сегодня все документы находятся в службе по охране объектов культурного наследия в Красноярске. К работам строители приступят, как только им дадут разрешение. Объёмы небольшие — по 140 м² на Ленинском, 1 и 7, и 340 м² — на Ленинском , 3. А пока кровли укрываются, чтобы не залить квартиры верхних этажей, — отметила Татьяна Шульгина. — Надеемся, в течение недели–двух получим разрешение, и подрядчик приступит к выполнению работ.

По договору ремонтные работы должны продлиться два месяца, отсчёт времени стартовал 15 сентября. А значит, к 15 ноября три кровли должны быть сданы. На их ремонт из местного бюджета выделено чуть более 2 млн рублей.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
6 октября в 21:04 130
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