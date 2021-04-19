МАУ ИЦ «Норильские новости»

Найденный на Таймыре самолёт американского производства станет ключевым экспонатом выставки музея освоения Арктики

Найденный на Таймыре самолёт американского производства станет ключевым экспонатом выставки музея освоения Арктики

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Найденный на Таймыре самолёт американского производства станет ключевым экспонатом выставки музея освоения Арктики

Самолёт Си-47 «Дуглас» совершил аварийную посадку на Таймыре в 1947 году.

Найденный на Таймыре самолёт американского производства станет ключевым экспонатом выставки музея освоения Арктики

Музей освоения Арктики планируют построить в центре Красноярска — на острове Молокова. Эту идею обсудили на заседании попечительского совета Русского географического общества под председательством президента страны.

Самолёт эвакуировали с Таймыра и доставили в Красноярск, сейчас он хранится в «Солнечном». Работы по его восстановлению уже начались. Кроме того, в музее, возможно, будет представлена экспозиция, посвящённая трассе Аляска — Сибирь, по которой перегоняли самолёты из Америки по ленд-лизу во время ВОВ.

– Это хорошая, правильная идея. — Прокомментировал информацию министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. — Музей, конечно, нужен. У нас уже всё больше и больше фактов того, что было произведено, и того, что было поставлено в нашу страну. Они хотят сделать там музей, музей освоения Арктики.

Текст Денис Кожевников
Фото из открытых источников
19 апреля в 19:00 1320
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