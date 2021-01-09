МАУ ИЦ «Норильские новости»

Найдено тело 45-летнего мужчины на горнолыжной базе «Гора Отдельная», где сегодня ночью сошла лавина

Найдено тело 45-летнего мужчины на горнолыжной базе «Гора Отдельная», где сегодня ночью сошла лавина

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Найдено тело 45-летнего мужчины на горнолыжной базе «Гора Отдельная», где сегодня ночью сошла лавина

Найдено тело 45-летнего мужчины на горнолыжной базе «Гора Отдельная», где сегодня ночью сошла лавина

Ранее во время поисковых работ под снегом обнаружили 14-летнего подростка, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сейчас он находится в реанимации. Погибли 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Еще один человек выбрался самостоятельно и вызвал спасателей. Он обратился за медицинской помощью, но госпитализация ему не потребовалась.

Поисковые работы завершаются, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

9 января в 13:37 890
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