МАУ ИЦ «Норильские новости»

Накануне на ул. Бауманской огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме

Накануне на ул. Бауманской огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме

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Накануне на ул. Бауманской огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме

Накануне на ул. Бауманской огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме

Сообщение о возгорание в одной из квартир 9-этажки поступило в 23.11. На место происшествия выехали 12 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар площадью шесть кв.м. удалось ликвидировать к 01.27.

Из огня пожарные спасли мужчину, который находился в ванной комнате без сознания.

Как сообщают в краевом ГУ МЧС России, предварительная причина - короткое замыкание в электроприборе.

Фото Владимир Макушкин
28 ноября в 13:13 240
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