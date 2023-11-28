Накануне на ул. Бауманской огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме

Сообщение о возгорание в одной из квартир 9-этажки поступило в 23.11. На место происшествия выехали 12 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар площадью шесть кв.м. удалось ликвидировать к 01.27.

Из огня пожарные спасли мужчину, который находился в ванной комнате без сознания.

Как сообщают в краевом ГУ МЧС России, предварительная причина - короткое замыкание в электроприборе.