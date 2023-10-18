МАУ ИЦ «Норильские новости»

Накануне в гостинке на ул. Лауреатов тушили пожар

Накануне в гостинке на ул. Лауреатов тушили пожар

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Накануне в гостинке на ул. Лауреатов тушили пожар

Накануне в гостинке на ул. Лауреатов тушили пожар

По данным краевого управления МЧС, возгорание произошло в квартире коридорного типа на девятом этаже. Предварительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём.

В течение полутора часов огнеборцы ликвидировали пожар. В комнате площадью 18 кв.м. сгорело всё имущество. Трое человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

На месте происшествия работали шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

Фото Владимир Макушкин
18 октября в 10:30 870
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