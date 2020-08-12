Нам важно ваше мнение

На прошлой неделе исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев с рабочим визитом посетил место установки остановочного павильона в Талнахе. В ходе проверки встал главный вопрос - как правильно развести автобусные маршруты между остановкой возле «Аквариума» и платформой автовокзала. В связи с этим администрация города организовала экспресс-опрос для жителей города, чтобы каждый мог высказать своё мнение.

Горожанам нужно ответить всего на 12 вопросов, это не займет много времени, но будет очень важно для города. Каждое мнение будет учтено, ведь по итогам тестирования будет разработана схема движения автобусных маршрутов.