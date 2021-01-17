В Агентстве развития Норильска подвели итоги работы за 2020 год

– Год выдался достаточно насыщенным для команды Агентства развития Норильска. Некоторые проекты из-за ограничительных мер в связи с пандемией находились в зоне риска и могли быть отменены, но мы нашли новые форматы и подходы для того, чтобы мероприятия состоялись. Вместе с тем мы продолжили работу по реализации приоритетных направлений мастер-плана Норильска, который утвердили в 2019 году. Более 100 городов России только-только займутся разработкой мастер-планов, а у нас уже готов этот стратегически важный документ, — отмечает директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Бизнес

Инициативы организации, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, на решения сложных транспортных проблем, получили поддержку и от Совета Федерации, и от федеральных министерств. О работе направлений «Развитие бизнес-среды» и «Инвестиции» рассказал их руководитель Роман Кулян.

– Основной задачей стала адаптация бизнеса в условиях пандемии. В марте мы организовали горячую линию для предпринимателей и обработали более 1500 поступивших запросов. В этот период каждый день появлялись новые предписания и дополнения к указам, мы, по сути, служили для предпринимателей навигатором в этом информационном потоке, — рассказывает Роман Кулян. — Мы выступили с конкретными предложениями в адрес муниципалитета и градообразующей компании, так появились несколько программ поддержки бизнеса. Одна из них — предоставление частному сектору средств индивидуальной защиты. Масками, санитайзерами, перчатками удалось обеспечить около 11 тысяч сотрудников малого и среднего бизнеса.

Норильск стал единственным городом, который в период пандемии принял решение о реализации программы субсидирования грузоперевозок и компенсировал 50% затрат предприятям, чью деятельность ограничил указ губернатора. Данный вид поддержки получили более 100 представителей бизнеса на сумму 24 млн руб. Заявки продолжают поступать, и данная программа будет работать и в 2021 году, — сообщил Роман Кулян.

Кроме того, в АРН прошли шесть практических семинаров, на которых эксперты мирового уровня помогали одним предприятиям с нуля создавать интернет–магазины, другим — «прокачивать» бизнес–аккаунты.

Образование

Первый заместитель директора АРН Константин Горбунов рассказал о реализации проектов в сфере образования — это дальнейшее развитие Норильского государственного индустриального института и создание в Норильске центра современного образования детей в сфере информационных технологий «IT–Куб».

– Сегодня НГИИ становится ведущим вузом в сети арктических университетов, решающим стратегические задачи развития Арктики с фокусом на информационные технологии, изучение мерзлоты, горного дела, здоровьесбережение и проведение экологических исследований в районах Крайнего Севера. Создаётся факультет информационных технологий. Ведётся работа по формированию новых программ дополнительного профессионального образования в сфере туризма, ресторанного бизнеса, — отметил Константин Горбунов. — Развивая науку, НГИИ уже создал в своих стенах арктическую мерзлотную лабораторию, провёл научную конференцию по данной теме, объединив многих известных учёных. Сегодня коллектив активно включился в проведение научных исследований по проблеме обеспечения устойчивости зданий и сооружений. В ближайшее время на базе института заработает научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

В прошлом году по инициативе АРН, при поддержке администрации города, компании «Норникель» и экспертов красноярского технопарка «Кванториум», Норильск победил в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета для запуска центров цифрового образования детей. Благодаря этому в декабре по адресу: ул. 50 лет Октября, 10, открылся «IT–Куб. Норильск» — первый в нашем регионе. Обучение бесплатное. В центре уже занимаются более 400 детей, пока в онлайн–режиме.

Городская среда

Для развития современного города, особенно в условиях Крайнего Севера, очень важно формирование комфортной городской среды для проживания, считают в АРН. И поэтому агентство совместно с привлечёнными специалистами разработало альбом колористических решений фасадов и строений Норильска. Выбрана концепция светового оформления города с учётом современных технологий и материалов, энергосбережения, а также климатических условий.

Завершена мозаичная роспись «Олимпийцы» на торце дома на ул. Комсомольской, 49б. Разрабатывается проектно–сметная документация по реконструкции помещения на Ленинском пр., 1. Там запланировано создание круглогодичного общественного пространства, включающего в себя «улицу под крышей» с обилием живой зелени, коворкинг, помещения для массовых мероприятий, места для семейного отдыха и многое другое.

В 2020 году АРН провёло среди активных жителей Норильска конкурс на благоустройство дворов. Победители получили комфортную придомовую территорию с детской и спортивной площадками, топиар–фигурой и высокими поребриками с сиденьями, а также первую в городе парковку со станциями для предпускового подогрева двигателей автомобилей.

Продолжилось преображение парка «Озеро Долгое». Летом здесь появились спортивная площадка с зоной воркаута, два фонтана и две перголы с ярким навесом.

Туризм

Ещё три года назад туризм в Норильске держался на энтузиастах. И если в начале имелись всего два индивидуальных предпринимателя, занимающихся туризмом, то в 2019–м их стало уже 19, к концу 2020–го — 51. Ещё шестеро предпринимателей готовят заявки на вступление в туркластер «Арктический».

– Год выдался сложным для сферы туризма, но, несмотря на это, туристический поток удалось увеличить на 4%. Норильчане и дудинцы стали активнее интересоваться историей своих городов, более 1200 горожан посетили экскурсии Клуба исследователей Таймыра, побывали в отдалённых локациях в окрестностях Норильска. Речь идёт не только о связях между Норильском и Дудинкой, но и о туризме в отдалённых посёлках Таймыра, — рассказала Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма.

Впервые местные туроператоры поучаствовали в грантовых конкурсах Ростуризма и Агентства по туризму Красноярского края. В целом удалось привлечь на территорию 17 миллионов рублей. На грантовые средства закупят новую технику и оборудование для строительства кемпинг–лагерей. В планах — наладить промышленный туризм: люди смогут безопасно посещать гору Шмидта и производственные цеха некоторых предприятий. А северные теплицы посетить можно уже сейчас.

Социокультурные проекты

В 2020 году в АРН открылась академия креативных индустрий, включающая два образовательных курса: «Event–компетенции» и «Декоративное искусство и дизайн». Состоялись, хоть и в новом формате, гастрономический фестиваль «Север» и фестиваль «Большой Аргиш».

Осенью в Норильске появились новые экспонаты галереи уличных искусств «АРкТика» — три объекта монументальной живописи: «Воздушные шары» (Комсомольская, 33А), «Дирижабль» (Московская, 4) и «Марсоход» (р-н Талнах, недалеко от рудника «Маяк»).

Благодаря поддержке Агентства развития Норильска, администрации города, «Норникеля» и Фонда президентских грантов в декабре в Норильске прошёл конкурсный отбор для талантливых детей на соискание стипендии фонда «Новые имена» в рамках проекта «Новые имена России». Впервые этот отбор проходил на муниципальном уровне, и Норильск показал очень хорошие результаты.

На 2021 год в АРН строят амбициозные планы. Уже стартовавшие проекты продолжатся. Кроме того, команда агентства готовится предложить норильчанам и инвесторам новые идеи по улучшению жизни города.