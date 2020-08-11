Насекомые подскажут, что не так...

Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, занимающиеся данной темой, рассказали об этих «подсказках» на примере породного отвала рудника «Маяк».

Алексей Кокорин, декан факультета подготовки кадров красноярского научного центра федерального исследовательского центра сибирского отделения РАН, научный сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН:

- Это одна из контрольных точек. Здесь проводится мониторинг влияния породного отвала на окружающую среду. Оценка ведётся по нескольким характеристикам: почва, минерально-геологические изыскания, микроорганизмы, растительный покров и животный мир. Отметим, оценивается именно влияние конкретного породного отвала, поэтому мы исключаем другие антропогенные факторы, которые накапливаются здесь годами. Например, атмосферные выбросы.

Мониторинг ведётся уже третий год. Учёные отмечают, что это длительный процесс, и желательно, чтобы он был регулярным. Работа довольно кропотливая. Сначала берут пробы почвы на минерально-геологический и биологический состав, для чего на одном участке роется пять-семь небольших ям, забор производится на уровнях 0-10 сантиметров и 10-30 сантиметров. Все образцы смешиваются для точности результатов и передаются в сертифицированную лабораторию. После исследуется верхний слой почвы. Также с разных участков берутся образцы ризосферы – это земля с корней растений. У нас основной растительный компонент – хвощ полевой. Кроме того, ставятся ловушки для насекомых: простые пластиковые стаканчики зарывают в землю по горлышко, туда попадают комары, мошка, жуки. Они тоже показатель состояния территории. Как и мелкие грызуны - можно узнать, что находится в их организме и выявить вредоносные элементы.

Результаты исследований будут переданы заказчику – Заполярному филиалу «Норникеля». Это поможет компании скорректировать свою работу.

- В этом году завершается трёхлетняя программа усиленного мониторинга объектов размещения отходов. В 2018 году была собрана только база данных, а сегодня мы можем анализировать динамику. Основная цель – понять наши слабые места, где нужно усилить работу, - пояснил Юрий Семёнов, начальник управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля». - Мы надеемся, что после этого исследования мы получим рекомендации, где необходимо изменить подход. Все результаты передадим в Росприроднадзор. На данную работу компания потратила более 30 миллионов рублей. Но такие мониторинги теперь будут проводится регулярно.