Наш дом – твой дом. Корпоративной программе "Норникеля" - 10 лет

В 2010 году для работников Заполярного филиала «Норникеля», Заполярного транспортного филиала и Кольской ГМК начала действовать жилищная программа «Наш дом». Во второй половине 2011 года к ней добавился аналогичный проект, получивший название «Мой дом»: её участниками стали работники дочерних и зависимых обществ.

Обе программы рассчитаны на квалифицированных, инициативных и перспективных сотрудников в возрасте до 50 лет, отработавших в компании не менее трёх лет, а также на специалистов дефицитных профессий, прибывших на работу из других регионов страны по приглашению предприятия.

Задача обеих программ — привлечь и удержать высококлассных специалистов на предприятиях «Норникеля», расположенных на территориях Крайнего Севера.

Суть жилищных корпоративных программ проста: компания приобретает квартиры в благоприятных для проживания регионах России и предоставляет их работникам на условиях софинансирования. До половины стоимости жилья оплачивает «Норникель», остальную сумму в течение срока участия в программе вносит работник. Всё это время он должен трудиться в подразделениях компании. Только по истечении этого срока работник может оформить жильё в собственность. Однако пользоваться квартирой разрешено уже с момента получения — проживать в ней во время отпуска, предоставлять родственникам и даже сдавать. Что важно — стоимость жилья в течение всего этого времени не меняется.

Квартиры по этим программам «Норникель» приобретал в Раменском, Ногинске, Ступино, Щёлково, Люберцах Московской области, а также в Краснодаре и Анапе. А в 2013 году, после подписания соглашения о сотрудничестве с правительством Тверской области и компанией–застройщиком «Завидово Девелопмент», сотрудники компании получили возможность выбрать ещё один привлекательный вариант — Завидово. Близость к Москве и транспортная доступность — не единственные преимущества Завидово. Заповедные места, протяжённые леса, Волга, Иваньковское водохранилище, возможность охоты и рыбалки — всё это очень привлекательно для северян.

«Норникель» всегда выдвигал высокие требования к качеству возводимого жилья. Работникам подразделений компании предлагаются улучшенные, в основном двухкомнатные квартиры комфорт–класса с полной отделкой и кухней, укомплектованной встроенной мебелью. В домах используются энергоэффективные и энергосберегающие технологии, во всех квартирах подведён широкополосный интернет. Большое Завидово — уникальный для России проект развития территории, на которой возводится мини–город нового типа.

По инициативе компании для участников жилищных программ был создан информационно–консультационный центр «Завидово — наш дом». Его задача — способствовать мягкой адаптации новосёлов. Ещё один бонус для северян — возможность купить садовый участок в шесть соток недалеко от дома.

Первый дом для работников Заполярного филиала и Кольской ГМК в Завидово был сдан в 2014–м. А сегодня здесь выросли «норильские кварталы» с развитой инфраструктурой: есть детский сад, поликлиника, супермаркеты. Открыт большой 200–гектарный лесопарковый комплекс с прогулочными и асфальтовыми дорожками.

С 2010 года жильё в благоприятных районах на льготных условиях приобрели 3 826 участников программ: 1 724 сотрудника Заполярного филиала, 1 365 — дочерних обществ, расположенных на территории НПР, 726 сотрудников Кольской ГМК и 11 работников дочерних обществ в Мурманской области.

В 2018 году программы «Наш дом» и «Мой дом» были объединены в одну — «Наш дом/Мой дом». А в 2019–м на её базе была реализована ещё одна программа — «Твой дом». У программ есть одно отличие: участники первой заключают договор коммерческого найма, и квартира переходит в их собственность только по окончании срока участия в программе, участники программы «Твой дом» сразу оформляют жильё в собственность и свою долю стоимости выплачивают постепенно. Квартира при этом находится в залоге у оператора программы, что является дополнительной мотивацией для квалифицированных и перспективных работников оставаться на предприятии.

С начала действия программы «Твой дом» уже распределено 1 176 квартир, в том числе 346 — среди работников Заполярного филиала, 492 — в дочерних обществах, расположенных на территории НПР, 314 — среди сотрудников Кольской ГМК и 24 — в дочерних обществах Мурманской области.

Стоит отметить, что в список регионов, где «Норникель» приобретает жильё для сотрудников, добавился Ярославль.