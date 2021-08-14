Наш тепловоз вперёд летит

Новые тепловозы серии 2ТЭ25КМ будут запущены на линию уже в ближайшее время. Техника во многом уникальная. 2ТЭ25КМ — первый в России тепловоз, на 90 процентов собранный из комплектующих отечественного производства. Он должен стать основным грузовым магистральным тепловозом ОАО «РЖД» и промышленных предприятий.

Главное отличие новых тягачей от старых рабочих лошадок НЖД — наличие большого количества электроники и дублирующих систем, с помощью которых контролируется состояние оборудования, и в случае поломки или какого–либо сбоя информации сразу же отображается на дисплее пульта машиниста. Электроника позволяет не только определить проблемный узел, но и конкретную деталь, работающую некорректно, и даже степень таких неполадок. Это даёт возможность быстро устранить неисправность. Кроме того, системы контролируют расход топлива и масла и дают полную информацию о том, что происходит с техникой во время движения.

Новые тепловозы ещё и значительно мощнее своих предшественников аж на 800 кВт. Старые имели мощность 4,5 тысячи кВт, в новую модель заложено 5300 кВт, что значительно увеличивает тягловую силу машины и позволит нарастить грузооборот на магистрали Норильск–Дудинка.

Ещё одна особенность новой техники — увеличенная сила тяги при запуске. Важное дополнение при работе в Заполярье. Благодаря этой функции локомотив может запуститься и пробить снежный занос, даже если неожиданно встанет на линии.

Позаботились создатели 2ТЭ25КМ и о комфорте машинистов — в их кабине установлена система обеспечения микроклимата, имеются также холодильник, микроволновка, умывальник с подогревом воды и экологически чистый туалет закрытого типа.

Для подготовки тягачей к работе и обучения местных инженеров и механиков, которым предстоит их обслуживать, в Норильск прибыл представитель завода–производителя из Брянска.

Начальник предприятия технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля» Александр Безкровный отметил, что с этих новых машин в ПТЖТ начнётся обновление устаревшего парка..

– Многие наши локомотивы уже подходят к своему второму сроку ремонтов и далее модернизации или переоснащению уже не подлежат. Теперь мы планируем приобретать абсолютно новые машины прямо с завода, — пояснил он. — До этого мы чаще всего модернизировали или «капиталили» имеющуюся технику. Новые тепловозы хорошо себя зарекомендовали в полевых условиях, данные типы локомотивов, в основном, эксплуатируются на БАМе. Мы долго рассматривали разные варианты, советовались со специалистами и машинистами, которые работают с новыми типами техники, и в результате выбрали именно эту модель как наиболее современную и очень практичную. Дело в том, что у данных машин детали на 90% российского производства, а это значительно упрощает и ускоряет ремонт. У нас, например, есть несколько локомотивов импортного производства, и иной раз случались серьезные задержки по поставке запасных частей от производителя. Здесь же всё будет происходить куда быстрее.

Работать на новых локомотивах будут специально сформированные бригады из приглашенных с материка специалистов, которые уже имеют опыт работы на данной технике.

– Конечно, когда имеешь дело с новой техникой, всегда есть сложности, связанные с тем, что ремонтный персонал просто ещё не знаком с ней. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Так что со временем освоим. Уже много всяких моделей мы опробовали, и импортных и отечественных, модернизированных. Так что справимся.

Сейчас на норильской железной дороге работают 15 магистральных локомотивов, в следующем году в рамках программы обновления и развития автопарка будут получены ещё пять новых. Срок эксплуатации новых тягачей — 20 лет.



2ТЭ25КМ — первый в России тепловоз, на 90 процентов собранный из комплектующих отечественного производства.

«Норильсктрансгаз» и «НорильскАвиа» провели учения по тушению возгораний в тундре.



На днях в районе Норилки вертолет МИ–8 распылял над тундрой тонны воды из огромной подвешенной под бортом ёмкости. Очевидцы предположили, что таким образом тушили локальные пожары. Как выяснилось, это «Норильсктрансгаз» и «НорильскАвиа» проводили тренировку по испытанию вертолётного сливного устройства ВСУ-5. Оно было приобретено специально для тушения возгораний в непосредственной близости от газопроводов ещё три года назад. К счастью, за это время применить её на практике не довелось, чему рады и газовики, и авиаторы.

«Данная тренировка включает забор воды из открытого водоёма и её сброс в специально установленном месте, — рассказал «Заполярке» начальник службы по организации и обеспечению полётов «НорильскАвиа» Николай Машурянц. — Это особый вид авиационных работ, для которых экипажу необходимо получить соответствующий допуск и пройти специальное обучение. В принципе, экипаж хорошо натренирован и готов при необходимости выполнять такие работы. Но надеюсь, что такой необходимости никогда не появится».

«Сегодня у нас плановая тренировка по испытанию вертолётного сливного устройства, которое мы приобрели в 2018 году, — дополнил рассказ начальник штаба ГОиЧС «Норильсктрансгаза» Андрей Перевощиков. — Персонал прошёл специальное обучение по его использованию на заводе–изготовителе, и ежегодно мы проводим тренировки по его эксплуатации».