Норильские медики получили денежные сертификаты от «Норникеля».

Старший вице–президент — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин лично поблагодарил норильских медиков за самоотверженную работу в борьбе с пандемией коронавируса. 27 медицинским работникам, которые стоят на передовой в борьбе с новой инфекцией, вручили сертификаты на сумму 50 тысяч рублей.

Николай Уткин отметил, что благодаря героическому труду медиков удалось минимизировать распространение коронавируса в городе, а это, в свою очередь, способствовало тому, что пандемия не отразилась на работе предприятий Заполярного филиала.

Компания оказывала и будет оказывать всю необходимую помощь и поддержку в борьбе с ковидом, заверил руководитель Норильского дивизиона. С начала пандемии учреждениям здравоохранения Норильска «Норникель» выделил более 125 млн рублей, Таймыра — более 19 млн рублей. На эти деньги больницы приобрели медикаменты, расходные материалы, медицинское оборудование, в том числе дефибрилляторы, ингаляторы, рентгеновские аппараты, мониторы пациента, пульсоксиметры. Также «Норникель» закупил для медиков 104 аппарата искусственной вентиляции лёгких, одну стационарную и две мобильные лаборатории для проведения тестирования на СOVID–19, тепловизоры, два реанимобиля и другое оборудование.

Всего компания выделила на борьбу с коронавирусной инфекцией и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия 20 млрд рублей.