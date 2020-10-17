Настоящий прорыв

Тема форума — «Горнодобывающая промышленность России — беспрецедентные вызовы и решения». Представители крупнейших компаний индустрии — IMC Montan, «Норникель», «Северсталь», Highland Gold Mining, Micromine и др. — обсудили инновационные подходы к решению нестандартных задач. За очень короткий срок отрасли пришлось перестроить производственные процессы и внедрить механизмы, позволяющие обеспечить безопасность и эффективность. Директор по автоматизации и информационной трансформации производства Департамента промышленных активов «Норникеля» Владимир Трапезин рассказал о внедрении цифровых инструментов повышения операционной эффективности производства в компании. «В 2015 году стартовала программа «Технологический прорыв», в которую вошло более 40 проектов. Основной нашей задачей было — перевести производственные процессы компании в новое целевое состояние, в котором будет выстроена эффективная система многовариантного планирования и автоматизированного оперативного контроля с синхронизацией показателей. Мы завершили базовую автоматизацию производства и находимся на этапе интегрированного управления: внедряем горно–геологические информационные системы, контролируем все основные технологические процессы из диспетчерских центров, формируем товарный баланс металлов и многое другое. Все это уже позволило увеличить объём производства компании на 7%. А до 2030 года мы планируем получить экономический эффект до 400 млн долларов. Это окупит наши затраты и будет чистым положительным потоком. Итогом всей трансформации станет создание высокоэффективного адаптивного цифрового производства с усовершенствованными бизнес–процессами», — пояснил представитель «Норникеля».

Также в первой сессии прошла дискуссия о геологоразведке и добыче в условиях пандемии, где специалисты компаний представили технические доклады на разные темы, касающиеся инновационных технологий, и раскрыли секреты новейших подходов. Выступления коснулись не только специфического производства горно–металлургических компаний, но и других вопросов: цифровизации через призму дефицита кадров, стандартов современного рабочего места геолога–документатора, аэрогеофизических съёмок высокого разрешения для раскрытия потенциала лицензионных площадей и т. д. Традиционно в рамках форума состоялась ежегодная конференция пользователей Micromine, а также виртуально и физически была доступна выставка, посвящённая горным технологиям и проектам.

После завершения первого дня форума организаторы вручили награды лауреатам фестиваля короткометражных фильмов «МайнМуви». Победителем в категории «Лучший фильм об инновациях» стала лента «Технологический прорыв» о программе проектов повышения операционной эффективности, в рамках которой внедрено 44 системы. Также в рамках гала–фуршета прошла церемония вручения «Российской горной награды 2020», которую называют «горным Оскаром». В номинации «Инновационное решение года» победителем стала компания «Норникель» за реализацию программы подземной инфраструктуры и диспетчеризации на семи рудниках.

Тема первой технической сессии второго дня форума — «Управление персоналом в кризисные времена». Модератором сессии была руководитель направления подбора персонала и кадрового мониторинга «Норникеля» Бэлла Амхадова. В блоке выступали женщины, которые работают в топ–менеджменте отраслевых компаний. Они рассказали о практиках по внедрению принципов диверсификации в работе, женской карьере в отрасли, поговорили о лидерстве в эпоху перемен и об инструментах компаний, которые стали использоваться с приходом пандемии. Вице–президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова представила образовательный проект «Цифровой «Норникель», отметив, что работников необходимо заранее готовить к любым изменениям в компании.

Представители компаний обсудили цифровую трансформацию горно–металлургической отрасли и ключевые тенденции в условиях пандемии COVID–19, новые технологии блокчейн, а также экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) в российской горно–металлургической отрасли. Большое внимание уделили и новой модели управления технологическими процессами и объектами рудника. «Когда мы приступали к реализации нашей программы, то понимали, что берёмся за амбициозную задачу — повышение эффективности, многовариантное планирование и автоматизированный контроль. Мы уже передали в эксплуатацию более 40 систем, количество их пользователей сегодня насчитывает более трёх тысяч. Мы практически добились полной прозрачности процесса», — рассказал директор по автоматизации и информационной трансформации производства «Норникеля» Владимир Трапезин.

Завершением форума стали презентации финалистов конкурса «Майндиджитал» и награждение победителей. Главный приз конкурса завоевал старший технолог обогатительной фабрики «Норникеля» Артур Шориков, представивший интеллектуальную систему автоматизированного управления технологическим процессом обогатительной фабрики КГМК «Норникеля». Второе место у Константина Коробкина и Дмитрия Колесниченко («Северсталь») — за опыт внедрения автоматизированной системы управления СЗМ и взрывными работами BlastManager на комбинате «Карельский окатыш». Третьим стал Денис Миганов с проектом «Цифровой керн», задачей которого была автоматизация процесса первичного описания керна в шахте.