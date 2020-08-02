Не мелочи жизни. Михаил Шевченко: «Талнах не хуже немецкого Эссена»

Встречают по одёжке



Норильчане всегда по–доброму завидовали талнахцам. Зелёная территория, вокруг горы, под боком Красные Камни и горнолыжный комплекс — красота! Но сегодня, когда въезжаешь в рудную столицу, ещё больше умиляешься: уже на въезде тебя встречают многоярусные вазоны с яркими цветами, малые архитектурные формы, даже на перилах моста через реку Талнахскую установлены цветочные горшки — просто глаз радуется.

– Мы поставили перед собой задачу: с какой бы стороны вы ни приехали в Талнах — везде район должен быть чистый и обустроенный, — рассказывает Михаил Шевченко, показывая на карте все подъезды к рудной столице. Например, главная дорога с въездным знаком. Там вас встречает «Белый медведь», под ним пришлось заменить каменную основу, потому что прежняя начала рассыпаться. Облагородили берег реки Талнахской, превратив его в прогулочную зону, смонтировали там несколько детских площадок.

Но благоустройство — это не только дворы, площадки и скверы. Это ещё и ремонт фасадов, домов, асфальтировка улиц. Так, уже в августе Заполярный филиал должен закончить реконструкцию дома для молодых специалистов на Кравца, 10. Причём «Норникель» приводит в порядок и рядом стоящее старое общежитие, облагораживает территорию вокруг него. На месте бывшего ресторана «1000 и одна ночь» появится новый торговый центр одной из крупных торговых сетей города. Условие для всех организаций, работающих в Талнахе, — приводить в порядок данные им территории.

Мы ещё отремонтируем три здания на улице Таймырской, финансирование под это уже получено. Старый Дом быта, который долгое время стоит в разобранном виде, решили выставить на продажу: как говорится, берите, но приводите в порядок. Старая пятиэтажка на Горняков, 1, известная как «дом связистов», тоже была куплена частным лицом при том же условии — первым делом отремонтировать фасад. В общем, весь этот микрорайон на въезде в Талнах будет обустроен. А ещё обратите внимание, что вдоль дороги до поворота на рудник «Маяк» мы высадили деревья.

Это знак!

– Есть второй въезд — со стороны турбазы «Мечта», — продолжает Михаил Шевченко. — Там ещё с советских времён стоит памятник «Первым», который в народе называют «Палатка». Долгое время он был ничей, поскольку земля, на которой он стоит, Талнаху не принадлежала. И нам неоднократно приходилось обращаться за помощью к руководителям рудников, чтобы их работники навели порядок около памятника. В итоге нам всё это надоело — мы забрали участок в ведение Талнаха и прошлым летом провели там реконструкцию, полностью заасфальтировали площадку, установили красивую беседку для отдыха. Этим летом обустроим газоны, а в следующем году установим бордюры вокруг зелёных участков — к сожалению, некоторые горожане заезжают на автомобилях прямо на газоны.

Не так давно на этой дороге появился новый въездной знак «Талнах». Мы его установили без всякой шумихи и пафосного открытия. Просто чтобы у жителей города появилось ещё одно памятное место, куда можно приехать, сделать фотографии и полюбоваться видами вокруг. Просто надпись «Талнах» и копровой шкив. Почему шкив? Да потому что мы — рудная столица. А все рудники начинаются с копрового шкива. По сути, это большое колесо, через которое перекидывают канаты на подъёмных машинах. Они задействованы в работе любого копрового комплекса. Наш шкив настоящий, трёхметровый, обеспечивал работу копра ВС–4 рудника «Октябрьский» с 1984 по 2004 год. Вот такой знак. Не ищите в этом чего–то большего.

Едем дальше

– Перед железнодорожным переездом у рудника «Маяк» была старая заправка, а там — помойка, куда мусор сваливали десятилетиями. Мы и её уже наполовину разобрали. А неподалеку стоит старый топливный бак. Его зачистили, покрасили и в этом году с помощью Агентства развития Норильска на нём появится рисунок лунохода в 3D. Так что ещё один въезд в Талнах мы приведём в порядок.

Третий въезд в район — со стороны треста «Норильскшахтсервис». Неподалеку находится частное гаражное хозяйство, и почему–то там тоже откровенная помойка, тоже так исторически сложилось. Так что в планах на лето — очистить этот склон, — делится Михаил Шевченко, а потом вдруг неожиданно предлагает:

– Да что я всё рассказываю, давайте лучше проедемся по Талнаху.

И тут мы понимаем, что действительно большое лучше видится на расстоянии, а конкретные дела — на месте. И приятное, надо сказать, зрелище. Мы замечаем не только заасфальтированные участки, посаженные деревца, свежевыкрашенные скамейки и яркие детские площадки... Вот мамочки с колясками прогуливаются по новенькой тротуарной плитке; там мальчишки на спортивной площадке как заправские паркурщики совершают замысловатые кульбиты, а тут на лавочке расположились мужчины, явно после рабочей смены и что–то эмоционально обсуждают. А Михаил Шевченко везёт нас по Талнаху и как заправский экскурсовод — «посмотрите налево, посмотрите направо» — показывает нам все уголки района:

– Недалеко от нашего Свято–Троицкого храма мы установили звонницу, теперь здесь проходит освящение пасхальных куличей и яиц. А помните, что здесь было раньше? Заброшенный ростверк. Мы облагородили эту территорию, смонтировали «золотое дерево» и высадили семьдесят берёз. Представляете, через несколько лет здесь будет настоящая берёзовая аллея...

Вот здесь, в начале пятого микрорайона, пустырь был и старый магазинчик стоял типа ларька. Теперь тут маленький сквер, а в центре киот Святой Варвары — покровительницы шахтёров. Мелочь, а как приятно! Перед школой № 33 и за ней появятся два новых сквера. Заодно и само учебное заведение покрасим, и рядом стоящий дом. Ведь здесь тоже сплошные пустыри были, а мы обустраиваем газоны, устанавливаем скамейки, беседки, урны — и всё, выходите гулять...

Ну а это самый известный зелёный участок Талнаха около больничного городка. Сюда перенесли памятник бауманцам. Он же весь развалился. Мы заново отлили плиты, отреставрировали старые таблички 1968 года, теперь он здесь. А что ещё надо? Вот тотемы в лесочке поставили, весь Facebook фотографиями с ними пестрит. Здесь же большая детская площадка. Вы вечером сюда загляните, здесь от отдыхающих отбоя нет. А неподалеку строят храм Святой Варвары. Ещё одно знаковое место будет.

Ищите сообщников

Когда смотришь на красивый, ухоженный Талнах, возникает закономерный вопрос: откуда же взять на всё это средства?

– Конечно, всё непросто даётся, — поясняет глава района, бюджет не безграничный, многие позиции приходится обосновывать, доказывать. Но есть один маленький лайфхак — соучастники! Например, оленя на площадке у центрального въезда в Талнах изготовил скульптор–любитель Альберт Туркин. Гитара у КДЦ имени Высоцкого — тоже его рук дело. «Шоколадку» у торгового комплекса автовокзала частный предприниматель установил. Управляющие компании — это вообще главные наши единомышленники. Подружитесь с ними — и всё будет хорошо. У нас в районе смонтировано 68 детских площадок! Осталось только на Кравца, 22, установить, обязательно сделаем это следующим летом. Тогда тему детских площадок вместе с управляющими компаниями мы полностью закроем. Есть пустырь, где раньше была автозаправка, его хотим отдать кому–нибудь под застройку. Пожалуйста, берите, только сделайте там что–то полезное и красивое для наших жителей.

Злость лечится красотой

– Каменный шар перед автовокзалом, карета неподалеку от администрации района, на площади Горняков — памятник рударям и симпатичный фонтанчик, 38 вазонов с яркими цветами по всему Талнаху, — перечисляю я, стараясь ничего не упустить. — Ваш район кому–то может напомнить бабушкину шкатулку с красивыми безделушками, как тут без критиков?

– Критиков, безусловно, много. Но давайте разделять — есть здоровая критика, а есть критиканство. И последнего в наше время, к сожалению, больше. Но Талнахская администрация на пустословие не обращает внимания. Скажите, почему в Швейцарии в горах можно смонтировать каменный шар, а Талнах этого не достоин? Карета в городе Эссен в Германии может стоять, а у нас почему нет? Вы посмотрите, люди же останавливаются, фотографируются. Ну чем это плохо? Сегодня у нас в районе 15 мест отдыха — это зелёные зоны, спортивные площадки, скверы. Что лучше, когда вокруг пустыри и разруха или пусть маленькие, но арт–объекты. В Талнахе живет 50 тысяч человек, преимущественно горняки. Это непростая работа, и они достойны нормального отдыха, чтобы можно было где-то прогуляться, присесть в зелёной зоне, поиграть с ребёнком на детской площадке. Уютно и комфортно должно быть рабочему человеку. Тогда будет меньше усталости и злости. Ведь вся наша жизнь состоит из мелочей, именно они делают её яркой.