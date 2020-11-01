— Дорожные хамы, чувствуя безнаказанность продолжают игнорировать закон, что может привести к серьёзным ДТП. Сообщая же о случаях нарушения ПДД, вы помогаете привлечь правонарушителей к административной ответственности и тем самым способствуете снижению аварийности на дорогах. Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД Норильского ОМВД

Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД Норильского ОМВД, призывает норильчан заявлять о потенциально опасных ситуациях на дорогах.

– Многие думают, что раз беды удалось избежать, смысла жаловаться нет. И дорожные хамы, чувствуя безнаказанность, продолжают игнорировать закон, что в итоге может привести к серьёзным ДТП. А сообщая о случаях нарушения ПДД, вы помогаете привлечь правонарушителей к административной ответственности и тем самым способствуете снижению аварийности.

Самый оптимальный вариант — написать заявление. Его можно отправить заказным письмом по адресу: ул. Ленинградская, 13а, или принести в отдел лично. Удобно заполнить специальную форму заявления на сайте гибдд.рф, выбрав подразделение по Норильску. Проконсультироваться можно по номеру дежурной смены 43–54–58.

В заявлении необходимо указать дату, время и место правонарушения, описать ситуацию, обязательны данные авто — марка, модель, цвет и госномер. Также нужно написать свои Ф.И.О., дату рождения, адрес и телефон, чтобы госавтоинспекторы могли с вами связаться и выяснить подробности.

И очень важно подкрепить свои слова фото и видео. Как, например, доказать, что машина проехала на красный сигнал светофора? Если удастся этот момент запечатлеть, проблем с обвинением не будет. Также можно записать номера автомобилей, находившихся в момент правонарушения на дороге, — почти на каждом транспортном средстве сегодня имеется видеорегистратор, и госавтоинспектор, установив свидетелей происшествия, может воспользоваться отснятым материалом. А ещё лучше — попросите у очевидцев ДТП номера телефонов. Думаю, они, увидев, как, например, машина, чуть не сбила пешехода на переходе, не откажутся поспособствовать наказанию горе–водителя.

Хорошо, что в Норильске на многих зданиях размещены видеокамеры — в процессе расследования сотрудники ГИБДД посмотрят запись, и тут уж правонарушителю не отвертеться. Единственная проблема: по госномеру пробивается владелец транспортного средства, а за рулём может быть другой человек... В любом случае, есть смысл сотрудничать с правоохранительными органами и пытаться добиться справедливости.

И хочу призвать пешеходов быть крайне внимательными и не переходить дорогу, не убедившись, что все машины остановились.