Не надо мусорить

Способы сортировки

Во второй половине XX века страны Европы и Северной Америки столкнулись с мусорными кризисами. Для экономии природных ресурсов и уменьшения числа мусорных полигонов твёрдые бытовые отходы стали вводиться во вторичный оборот. Наиболее ранними примерами разделения отходов являются применявшиеся в ряде стран, в том числе в СССР.

Раздельный сбор мусора предполагает его самостоятельную сортировку каждым человеком, а значит, эффективность разделения требует сознательности и понимания процесса всеми его участниками. Существует несколько подходов к организации раздельного сбора мусора.

Drop off (с английского – высадка) — подход, предполагающий установку контейнеров только в общественных местах (например возле крупных магазинов). Преимущество этого способа заключается в том, что населению не надо оплачивать сбор мусора из своего кармана. Недостаток — жители не имеют возможности выбрасывать мусор в своём дворе.

Curbside (с английского – край тротуара) — сбор отходов в контейнерах, установленных в домах или на придомовой территории, и вывоз их в определённые дни. Работу мусоровозов в этом случае оплачивает как муниципалитет из бюджетных средств, так и сами жители — через коммунальные услуги (такой способ распространён в США).

Pay as you throw (с английского – плати, как выбрасываешь) — при этом подходе жители дома оплачивают только вывоз несортированного мусора, который отправляется на полигоны ТБО, и размер оплаты зависит от его количества. Соответственно, чем больше мусора они сортируют, тем меньше платят.

Blue bag (с английского — синий пакет) — весь мусор выбрасывается в один контейнер, но та часть, которая пригодна для использования в качестве вторичного сырья, упаковывается в синие пакеты, которые затем извлекаются из общей массы на мусороперегрузочных станциях. Этот подход применяется в ряде городов США, но мало распространён, так как считается неэффективным.

Мировая практика

Разделение мусора наиболее распространено в странах Западной и Северной Европы, в Северной Америке и Японии, и необходимость сортировки мусора закреплена в них на законодательном уровне. Соответствующие законы регламентируют штрафы за нарушение правил разделения, места установки контейнеров, частоту вывоза отходов. В большинстве этих стран контейнеры для раздельного сбора отходов установлены в каждом дворе.

К примеру, в Швеции 93% мусора либо перерабатывается, либо сжигается. В Германии на каждой приписанной к дому площадке должно быть установлено как минимум три контейнера — для бумаги, пластика и пищевых отходов. В Германии стеклянная тара разделяется по цвету стекла, штраф за нарушение правил разделения мусора в разных федеральных землях страны составляет от 30 до 75 евро. В Швейцарии примерно равное количество мусора сжигается и отправляется на переработку: в частности, доля вторичного использования стеклотары составляет 96%, бумаги и картона — 90%, пластиковой и алюминиевой тары — 92%, батареек — 71%. Для контроля за соблюдением правил разделения мусора в Швейцарии действует мусорная полиция. В Финляндии широко распространена установка контейнеров для разделения мусора на улицах (обычно там ставятся контейнеры для пяти видов отходов). Во Франции и Италии на некоторых баках установлены чипы, определяющие степень их наполненности и по необходимости вызывающие мусоровозы.

А как в России?

В нашей стране только во второй половине 2010–х годов началась реформа обращения с отходами, которая предполагает поэтапное внедрение раздельного сбора мусора и повышение уровня его переработки.

Раздельный сбор некоторых категорий отходов существовал ещё в СССР, где массово отсортировывались и вторично перерабатывались металлолом, макулатура и стекло. В сбор и сдачу вторсырья активно вовлекались школьники, а для стимулирования населения была введена система денежного вознаграждения за сданные отходы. Стеклянные бутылки после промывки использовались заново, битое стекло перерабатывалось, равно как макулатура и металлолом. В конце 1980–х годов в СССР действовало около шести тысяч приёмных пунктов по заготовке и переработке вторичного сырья. В 1990–е годы эта система перестала функционировать. Лидерами по доступности раздельного сбора мусора в России были города: Саранск, Мытищи, Оренбург, Волжский, Мурманск, Новосибирск, Благовещенск, Ноябрьск, Пермь и Северодвинск.

К середине 2020–х годов планируется наладить во всей стране систему разделения мусора и переработки вторсырья. При этом предполагается стимулировать население через снижение тарифов на вывоз мусора для сортирующих его, а позднее ввести систему штрафов за нарушение правил разделения отходов.

Зачем это нужно

1. Сокращает рост свалок.

В год житель России производит примерно 400 кг отходов — это 40 миллионов тонн мусора со всей России, 93% которого вывозится на полигоны и свалки. Раздельный сбор позволяет перерабатывать до 90% отходов, образующихся у людей: с внедрённым и доступным раздельным сбором выкидывать практически нечего — всё идёт в дело. В России уже есть перерабатывающие предприятия, и они не загружены, поэтому развивать систему раздельного сбора с нуля не нужно.

2. Возвращает ресурсы в цикл производства.

На производство мусора тратятся нефть, древесина, чистая вода, топливо для перевозки и электричество. Раздельный сбор мусора даёт возможность этим ресурсам не пропадать. Для системы раздельного сбора почти все отходы — это вторичное сырьё, которое можно ещё не раз использовать для производства новой продукции.

3. Решает проблему промышленных отходов.

Это те отходы, которые появляются в процессе производства новой продукции (твёрдые, жидкие и газообразные отходы, шлак, разливы нефти и прочие). Промышленных отходов в сотни раз больше, чем тех, которые образует человек в повседневной жизни, и они гораздо опаснее для экосферы. Раздельный сбор в разы снижает этот вред, так как для производства продукции из вторичного сырья требуется от 5 до 20% от того объёма затрат, который уходит на первичное производство.

4. Улучшает экологическую ситуацию и сохраняет здоровье.

Грамотная система раздельного сбора мусора подразумевает, что всё, что может быть переработано — то есть 90% отходов — идёт в дело. Старые свалки должны быть рекультивированы. Для 10% неперерабатываемых отходов должны создаваться качественные, продуманные полигоны, изолированные от земель и грунтовых вод. Такая система уменьшает влияние на окружающую среду, сокращает вредные выбросы и восстанавливает природную систему. Раздельный сбор и переработка позволяют отказаться от мусоросжигания и пиролиза, которые отравляют природу и людей, и не использовать эти опасные технологии.

5. Экономит на обращении с отходами на уровне двора, города, региона, страны.

Сейчас правительство тратит деньги на организацию полигонов, вывоз мусора, его захоронение и сжигание. Внедрение раздельного сбора намного выгоднее, чем мусоросжигание и полигоны.

Как делить будем?

Говорит эксперт

— Если бы люди получали как можно больше знаний в сфере экологического просвещения, многие бы понимали, что неправильная утилизация отходов наносит немалый ущерб окружающей среде. Если бы граждане осознали, что мы покупаем вещей больше, чем нам нужно для жизни, многие бы задумались и пришли к выводу о необходимости сортировки и переработки мусора. Вероника Подолько, председатель правления общественной организации «Перспектива»

— Пять лет назад я начала заниматься волонтёрской деятельностью. «Норникель» тогда организовывал экомарафон, и всем сотрудникам компании на электронную почту приходили сообщения с приглашением к участию. Я заинтересовалась, связалась с контактным лицом, чтобы записаться в сборную от нашего предприятия, но мест уже не было. Тогда я решила создать собственную команду. В итоге мы заняли второе место с проектом «Сад камней». И я настолько увлеклась вопросами экологии, что не оставляю эту тему до сих пор.

В октябре 2020 года в городе на свет появился новый проект — центр экологического просвещения «ЭкоFriends». Мы работаем с молодёжью, рассказываем о необходимости бережного отношения к окружающей среде, проводим различные марафоны. В нашем центре есть точка сбора пластиковых крышек для их дальнейшей переработки. Из полученного сырья производятся различные вещи: конфетницы, стаканчики, планшеты. Главное, что всеми этими предметами можно пользоваться. К сожалению, сейчас мы не можем принимать пластиковые крышки от всех жителей города, потому что пока нет возможности справиться с таким большим объёмом отходов.

Год от года увеличивается производство изделий из пластика — это бутылки, банки, канистры, лотки, поддоны, пакеты, упаковка, этикетки, плёнка, скотч, перегородки, различные перекрытия, вывески, указатели, световые короба, сетки, решётки, папки, искусственные травяные покрытия, фильтрующие трубки и так далее. Соответственно, растёт и количество пластиковых отходов, которые засоряют окружающую среду. Пластик принад-

лежит к тем материалам, которые практически не разлагаются со временем, а при его сжигании выделяются крайне токсичные вещества, которые невозможно вывести из организма. Поэтому предметы из пластика необходимо направлять на рециркуляцию. Это гораздо полезнее и экологичнее, чем просто взять и выбросить такой мусор.

Разумный подход к проблеме очень важен для экологии. Например, одна тонна собранной макулатуры может спасти от уничтожения десять деревьев.

Если бы люди получали как можно больше знаний в сфере экологического просвещения, многие бы понимали, что неправильная утилизация отходов наносит немалый ущерб окружающей среде. Если бы граждане осознали, что мы покупаем вещей больше, чем нам нужно для жизни, многие бы задумались и пришли к выводу о необходимости сортировки и переработки мусора.

Для решения этого вопроса нужна также мощная поддержка со стороны государства: необходимо не только установить мусорные баки, но и найти эффективные способы превращения отходов во вторичные ресурсы.

Ирина Мельникова, многодетная мама:

– Мы всегда сортируем мусор, когда бываем в отпуске на материке, например, в Красноярске. В Минусинске тоже видели баки для раздельных отходов. Слышали про сбор пластиковых крышек и батареек в Норильске, хотелось бы узнать об этом подробнее. Надеемся, что это только начало. Мои продвинутые дети понимают необходимость такой практики для сохранения природы, чистоты в городе и с радостью поддержат нововведение в Норильске.

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Лариса Оглоблина, коренная норильчанка:

– Я просто двумя руками за сортировку мусора! Мы купили квартиру в новом доме в Новосибирске, и нас очень обрадовало наличие возле дома контейнеров для раздельного сбора мусора. Наконец–то сбудется моя мечта: с удовольствием буду разделять отходы и чувствовать себя ответственным экогражданином. Нам всем вместе надо приводить планету в порядок. И это не просто слова, а призыв к действию для всех горожан, от мала до велика.

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Татьяна Маркелова, любительница путешествовать:

– Раздельный сбор мусора — это правильно! Когда бываю у дочери в США, постоянно наблюдаю этот процесс. У каждого домовладельца во дворе стоят три контейнера: для бумаги и прочей упаковки, для травы и веток и, собственно, для мусора. Раз в неделю их выкатывают на улицу, и специализированные машины всё забирают. А вот у нас подобного нет. Иной раз думаешь, сколько уже можно в современном технологичном мире пищевые отходы, пластиковую упаковку и стекло вместе смешивать? Боюсь, что многие несознательные граждане будут к разделению отходов относиться небрежно. Но уверена: вода камень точит. Нужно воспитывать граждан — со временем привыкнут.

Ирина Даниленко, специальный корреспондент «Заполярной Правды»:

– Меня эта проблема волнует ещё с начала 1980–х, когда я вернулась в Норильск с учёбы в Киеве. Студенческая жизнь приучила меня вместе с сокурсниками сортировать отходы, потому что нам просто не хватало стипендии, и мы сдавали в места приёма поштучно стеклотару и макулатуру на вес. А когда возвратилась домой, поразилась тому, как легкомысленно, даже с точки зрения экономии, здесь относятся к проблеме отходов. Даже в «Заполярку» тогда письмо сочиняла, обсуждала этот вопрос с друзьями. Но все утверждали, что на Севере разделение мусора нерентабельно. Я и сейчас испытываю угрызения совести, когда мусор, где всё больше и больше пластика, приходится складывать в один пакет.

Сергей Темченко, наш человек за границей:

– Меня мама всё время спрашивает: как обстоят дела с разделением мусора в Европе? Сам вижу, что в Ирландии, например, люди без всякого принуждения разделяют пластик, картон и алюминий, а стекло даже по видам: прозрачное, зелёное и коричневое. Пищевые отходы — отдельно. Из специальных контейнеров машины потом всё забирают. Особенно хорошо этот процесс, как я заметил, налажен в Испании. Недавно был в её южной части, видел в центре островного городка оригинальное приспособление — большое фигурное сердце–клетка для сбора пластиковых крышек с душевной надписью о любви к природе. Хочешь не хочешь, а постараешься такое сердце заполнить...

Василий Иваницкий и Надежда Онищенко, семья норильских общественников:

– Мы готовы сортировать мусор, если будут установлены баки для этого. В Белоруссии наблюдали, как всё удобно сделано для сбора раздельного мусора. Мы и внукам прививаем понимание необходимости таким способом беречь природу, следить за чистотой улиц и городов. Надеемся, что вскоре Норильск покажет в этом деле пример.