Не попасть в яму

В целом установка ограждений на смотровых ямах стала результатом работы по выявлению рисков на производстве. Учитывая, что смотровые ямы в НТР используются для крупногабаритного автотранспорта, а также осмотра и работы с железнодорожным транспортом, производственники сочли их более удобными.

По их словам, для складирования новых ограждений смотровых ям на всех участках «Норильсктрансремонта» не требуется дополнительное место во время проведения техобслуживания или ремонта транспорта. К тому же процесс установки и снятия конструкций не занимает много времени.

Процесс оборудования съёмными ограждениями всех смотровых ям на участках НТР занял почти полгода. Участники проекта самостоятельно разрабатывали их вид, способы крепления, установки и снятия, использования дополнительного оборудования и материалов. Участок за участком, выявленные риски устранялись.

– Работники «Норильсктрансремонта», вне всякого сомнения, являются высококвалифицированными специалистами, — говорит исполняющий обязанности начальника Центра профилактики охраны труда и промышленной безопасности № 2 Иван Олийник. — И руководство «Норильскникельремонта» уделяет большое внимание всесторонней подготовке своих работников, включая меры по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда. Но тем не менее не следует пренебрегать человеческим фактором. Под конец смены у человека может притупиться бдительность, и он рискует оступиться и упасть в эту самую смотровую яму. Наши ограждающие конструкции как раз помогут исключить такие ситуации. В общем, смотровая яма должна быть ограждена, если на ней нет транспорта.

К изготовлению ограждений приложили усилия практически все работники участков. Конструкции пронумерованы по обозначению ям, окрашены светоотражающей краской в яркие цвета. Это небольшие секции, удобные для переноски, которыми можно оградить смотровую яму по всей её протяжённости. Согласно существующему в ООО «Норильскникельремонт» положению, инициатива ремонтников НТР по достоинству оценена руководством — все участники реализации проекта поощрены материально.