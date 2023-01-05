Не стало Константина Ивановича Горбеля

Депутатский корпус и коллектив Норильского городского Совета депутатов выражают глубокие соболезнования родным и близким Константина Ивановича Горбеля, внезапно ушедшего из жизни.

30 из 55 лет своей насыщенной жизни он отдал Норильску – работал в системе здравоохранения, долгое время возглавлял главное медучреждение нашего города – Оганерскую больницу. Но не только как талантливый и успешный врач был известен Константин Иванович норильчанам: чуткий и отзывчивый, он долгое время осуществлял депутатскую деятельность, представляя интересы своих избирателей, был одним из самых ярких участников творческого объединения «Планёрка»... Своим искромётным чувством юмора Костя Горбель мог поднять настроение даже самому угрюмому человеку. Никогда не унывая, он и другим не давал вешать нос – из любой сложной ситуации находил оптимальный выход, помогал друзьям и близким справляться с проблемами. Умел найти подход к любому пациенту, помогая бороться с различными недугами и никогда не сдаваться.

Сердце Константина Ивановича, остановившееся 5 января, всегда было наполнено любовью к родным и близким, ко всем людям, которые хоть на минуту появлялись в его жизни. И мы навсегда сохраним эту любовь в своих сердцах. В памяти тех, кому посчастливилось дружить или работать с Константином Горбелем, он навсегда останется добрым, отзывчивым, чутким и удивительно оптимистичным человеком. Светлая память Константину Ивановичу.