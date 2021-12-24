Не стало Светланы Слесаревой

В 1980-х Светлана Эбеджанс (Слесарева) успела поработать в «Заполярке» корректором. После окончания института тонких химических технологий и нескольких лет работы на Красноярском шинном заводе в 1989 году она пришла в музей. С тех пор вся её жизнь до выезда из Норильска была связана с городским музеем.

Светлана Слесарева была первым исследователем архива Норильлага в отделе спецфондов УВД Красноярского края, автором публикаций по истории Норильлага, редактором музейных сборников, каталогов музейных выставок и коллекций и т.д. При участии Светланы Георгиевны проходило формирование и сохранение памятной среды Норильска — мемориальных досок, знаков, комплекса «Норильская Голгофа». Она также выступила автором научной концепции и сценария системы музейной экспозиции «Территория» — визитной карточки музея с 2005 года.

«Светлана Георгиевна была открыта новациям и при этом крепко держала планку качества в традиционной музейной деятельности, — вспоминают о ней коллеги. – Она тонко чувствовала коллектив, сотрудников, находила ко всем подход, помогала при житейских невзгодах, знала, на что способен каждый. Требовательная к себе и подчинённым, она сражала своей мягкой женственностью, была доступна для обсуждения различных вопросов, задавала тон музейной жизни».

Многолетняя плодотворная работа Светланы Георгиевны поощрена на самом высоком уровне – ей присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.

«Кредо сотрудников музея — «музейщик — специалист штучный», «музейщик — это звучит гордо», «музейщик — это навсегда», — отмечают в Музее Норильска. – Светлана Георгиевна навеки осталась именно таким музейщиком».

Светланы Георгиевны не стало на 64-м году жизни. В последние годы она жила с супругом, художником Александром Слесаревым, во Владимирской области.

«Заполярка» выражает соболезнования родным и близким Светланы Георгиевны.