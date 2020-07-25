Не так сели. Резонанс на тему

Ирина Матюхина © Владимир Макушкин — Мы приносим искренние извинения за произошедшее. Надеюсь, что такого больше не повторится. Видео с пункта сдачи ЕГЭ направлено на проверку в государственную экзаменационную комиссию. В отношении руководителей и организаторов, допустивших нарушение, будет рассматриваться вопрос о привлечении их к административной ответственности, размер штрафа может составить порядка 30 тысяч рублей. Ирина Матюхина,

заместитель начальника управления

общего и дошкольного образования

администрации города Норильска

Напомним, организаторы ЕГЭ в школе № 37 приняли решение пересадить выпускников после того, как были розданы контрольно–измерительные материалы. Это вызвало у участников ЕГЭ нервозность, а за ней – волну возмущения, которая выплеснулась в интернет.

Ирина Матюхина, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, на пресс–конференции пояснила: при распечатке бланков в одной из аудиторий организаторы заметили, что не хватает контрольно-измерительных материалов. Выяснилось, что рассадка испытуемых не соответсвует новой, актуальной редакции. Это серьёзное нарушение, и результаты экзамена могут быть аннулированы.

Организаторы ЕГЭ сразу сообщили о сложившейся ситуации. Нужно было быстро сделать выбор: останавливать экзамен или продолжать его. В инструкциях прописан алгоритм действий в различных случаях, но подобное в Норильске произошло впервые. Исходя из интересов детей было принято решение рассадить выпускников согласно вновь поступившим рекомендациям. Процесс фиксировался видеокамерами.

Было соблюдено и другое условие ЕГЭ — бланки из аудитории не выносились. Выпускники, оставшиеся в своих аудиториях, получили свои же материалы и продолжили с ними работать, а те, кто должен был продолжать экзамен в новых аудиториях, получили материалы, находившиеся там.

Так как первая страница бланков регистрации уже была заполнена, пришлось вносить исправления. Делать это инструкция не запрещает. Изменения вносились в присутствии каждого выпускника индивидуально. Для четверых распечатали новые комплекты материалов.

Скорректировали время ЕГЭ в каждой аудитории, отсчитав заново 3,5 часа, отведённых на экзамен и 60 школьников приступили к работе. После экзамена бланки и материалы были собраны, члены ГЭК, руководитель пункта, технические специалисты вновь проверили правильность заполнения бланков, отсканировали и отправили предметной комиссии, которая их и обрабатывает. Многие выпускники сдали задания досрочно, и никто, включая тех, кого пересадили, не выполнял работу больше положенного времени.

Выпускники, ознакомившиеся с результатами ЕГЭ, могут подать апелляцию о несогласии с баллами. Ближайший резервный день для сдачи экзамена по русскому языку — 25 июля.