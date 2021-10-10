Не заячьими тропами

– Норильский Клуб исследователей Таймыра выиграл грант на создание и подробное описание сразу восьми туристических треков. Благодаря программе по этим маршрутам смогут пройти норильчане, желающие не просто поесть шашлыков на природе, а превратить свой отдых в интересное приключение выходного дня. В качестве основных треков были выбраны наиболее доступные и понятные направления, рассчитанные на людей со средними физическими возможностями, — рассказывает «Заполярной Правде» Лариса Стрючкова, руководитель проекта «Дороги плато Путорана».

Дело в том, что мы сами ходим по территории уже 30 лет. Да и «Школа краеведа», которую мы ведём, занимается тем же. И по большому счёту все эти маршруты есть и давно сложились. К тому же сейчас к нам начали активно приезжать гости из других регионов. И они, конечно, территорию не знают. А это всё же Крайний Север со своими особенностями и капризами погоды, и ходить здесь без минимального набора знаний просто опасно. Поэтому подробное описание хотя бы нескольких туристических маршрутов, которые могут быть у нас здесь, просто необходимо. Росстуризм нашу идею поддержал. Проект мы назвали «Дороги плато Путорана». Над ним мы и работали всё лето.

По словам Ларисы Стрючковой самым сложным было решить, какие именно маршруты описывать. Дело в том, что за несколько десятилетий у местных краеведов накопилось столько интересных мест, отражающих и красоты Заполярья, и непростую историю самого города, что выбрать всего восемь, как того требовали условия гранта, было проблематично. Спорили до хрипоты и в результате сошлись на пяти в шаговой доступности от города и трёх в районе озера Лама.

– Мы, конечно, в первую очередь Клуб исследователей Таймыра, — отмечает руководитель «Дорог плато Путорана». — И поэтому выбрали основные маршруты, где ключевая составляющая всё же историческая. Это позволит не только насладиться природными красотами во время прогулки, но и больше узнать о территории. Мы выбрали и откристаллизовали восемь треков. У нас три однодневных выездных маршрута — два на Ламу и один на озеро Глубокое. Предпочтение отдали им потому, что в ходе анализа поняли, насколько велика потребность даже среди норильчан в турах выходного дня на озеро Лама. Конечно, приятно сбежать от цивилизации на несколько дней или неделю и насладиться видами наших прекрасных фьёрдовых озёр, но проблема в том, что не каждый человек готов жить в палатках и готовить на костре, а у нас туристическая инфраструктура пока находится в зачаточной стадии. Тем более что людям современной формации не просто крыша над головой нужна, но и канализация, и интернет, и все остальные блага, чтобы комфортно было. А территория этим пока похвастаться не может. Поэтому однодневный маршрут — отличный вариант. С утра приехал, походил, набрался впечатлений, а вечером — уже дома, в уютной постели и перед телевизором. Кроме того, далеко не у всех есть время не то что на неделю, а хотя бы на два дня съездить.

Конечно, такие маршруты были востребованы и раньше, но возможности их сформировать у местных краеведов, путешественников и даже туроператоров не было. Не хватало ключевого компонента — скоростного транспорта. Например, катер до дальнего участка озера Лама идёт около пяти часов, а значит, только на дорогу уйдёт 10 часов. Ехать на один день при таком раскладе просто непрактично. Новые катера на воздушной подушке — в два раза быстрее и по такому же маршруту идут 2,5 часа, а значит, остаётся ещё пять дополнительных часов, которые путешественник может потратить на созерцание местных красот.

– В рамках тестирования мы провели и несколько коммерческих маршрутов, — делится Лариса Стрючкова. — Так получилось, что как раз в это время на территории был гость из Новосибирска, который специально приехал в Норильск, чтобы побывать на Ламе, не зная при этом, существуют ли соответствующие туры. И он был счастлив, что его желание исполнилось. Информации о турах по этому направлению в интернете очень мало, и людям приходится чуть ли не на месте решать все вопросы. А когда описанные маршруты появятся в свободном доступе, можно будет и самостоятельно поход спланировать, и подходящего туроператора найти.

Организаторы продумали и этническую составляющую, на одном из разработанных маршрутов гостей будет ждать гостевой чум. Есть и двухдневный тур, разработанный в партнёрстве с «Заповедниками Таймыра», в рамках которого желающие смогут отправиться в бухту Урванцева, где гид расскажет им о деятельности основателя города, а также посетить несколько водопадов. Конечно, вышеупомянутые треки рассчитаны на весьма состоятельного туриста, так как транспорт, тем более современный, — недешёвое удовольствие. А для тех, у кого нет своей лодки и лишних денег, разработаны маршруты вблизи Норильска.

– Мы постоянно повторяем людям прописную истину: чтобы побывать на плато Путорана, не обязательно отправляться на Ламу, оно рядом, в шаговой доступности от Талнаха, — напоминает руководитель проекта. — Всё, что нужно — просто подняться в горы. И там вы увидите невероятные красоты. Эти походы имеют и историческую составляющую, например, посещение забытого посёлка Листвянка, где можно не только полюбоваться водопадами, но и услышать об угольной истории Норильска. Есть экскурсия на гору Отдельную, откуда открываются потрясающие панорамные виды, а также там можно узнать, как развивался спорт на территории.

Сейчас треки изучены и проложены, а уже в ноябре–декабре 2021 года их описание появится на сайтах Клуба исследователей Таймыра, Агентства развития Норильска и других ресурсах, касающихся туризма в Норильске. Конечно, эти маршруты в большей степени рассчитаны на прохождение в сопровождении экскурсовода, но они будут настолько подробно описаны, что желающие смогут воспользоваться ими и для планирования самостоятельных походов.