Недвижимое имущество приватизировать, движимое — принять в казну

Так, действующую в этом году программу приватизации предлагается дополнить недостроем площадью 1172,5 м2 по адресу: район Талнах, ул. Горняков, 8, и земельным участком под ним площадью 5761 м2 (+/- 27 м2). Потенциальный покупатель планирует построить там учебный центр. Прогнозируемый доход от реализации данного имущества, согласно предварительной оценке рыночной стоимости объектов, составит около 5,3 млн рублей. В случае приватизации данная цифра может измениться с учётом проведения дополнительной независимой оценки стоимости.

Кроме того, в собственность муниципалитета предлагается принять движимое имущество для общеобразовательных и дошкольных учреждений. Речь идёт о световозвращающих браслетах и подвесках для школьников, а также специального оборудования (макеты светофоров, дорожных знаков и пр. наглядный материал) для изучения Правил дорожного движения дошкольниками. Данное имущество было передано в Норильск в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения». Общая его стоимость составляет около 1,8 млн рублей. Помимо этого, в казну будет принято имущество, переданное на территорию для технического оснащения пунктов проведения ЕГЭ: 41 сканер и 100 станций сканирования для пунктов проведения экзаменов. Стоимость оборудования составляет порядка 3,6 млн рублей.

Заслушав информацию, члены комиссии по бюджету и собственности согласились с предложениями и рекомендовали принять соответствующие решения на сессии городского Совета.