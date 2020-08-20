Нефть на горизонте

«Нефть, по словам главы Роснефти, уникальная, по своим характеристикам лучше ближневосточной. Содержание серы в ней — 0,02%, плотность — 0,826 грамма на куб. см. Премия по сегодняшним оценкам $11 на баррель», - отметил Игорь Сечин.



Речь идет о перспективном проекте «Восток Ойл», основной потенциал которого находится на Таймыре. В мае 2019 года «Роснедра» одобрили постановку на госбаланс 1,2 миллиарда тонн нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений. О начале разведочного бурения объявлено 12 мая. Проект также включает месторождения Ванкорского кластера «Роснефти», участки Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга» бизнесмена Эдуарда Худайнатова, Восточно-Таймырские активы ООО «Ермак Нефтегаз» (СП «Роснефти» и британской BP).



Западно-Иркинский участок находится на Таймыре – неподалеку от поселка Байкаловск, в 400 км севернее полярного круга. На месторождении обустроен небольшой вахтовый посёлок, который обеспечивает бурение поисково-оценочной скважины «Восток Ойл» - Западно-Иркинской №31. Проектное решение по строительству скважины предусматривает бурение на глубину 4200 метров с отходом от вертикали 1200 метров. В дальнейшем для полномасштабного освоения Западно-Иркинского планируется привлечь более 200 буровых установок в арктическом исполнении.



Ресурсы Западно-Иркинского - более 1 миллиарда тонн углеводородов, на первом этапе этот актив будет флагманским для «Восток Ойл». Общий ресурсный потенциал проекта составляет 5 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.



Потенциал роста добычи «Восток Ойл»: в 2024 году - 25 миллионов тонн, в 2027-м - 50 миллионов тонн, 2030-м - 115 миллионов тонн. Красноярский край станет тем регионом, где в ближайшие десятилетия разыграется следующий этап развития нефтяной отрасли России, уверен доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии академик Алексей Конторович.