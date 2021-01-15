МАУ ИЦ «Норильские новости»

Некоторые пешеходные галереи перекрыты для движения

Некоторые пешеходные галереи перекрыты для движения

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Некоторые пешеходные галереи перекрыты для движения

Из-за большого количества снега пешеходам ограничен доступ к галереям.

Некоторые пешеходные галереи перекрыты для движения

После обильного снегопада пешеходные галереи по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 14, ул. Павлова, 8, 10, ул. Кирова, 17, засыпало снегом, что затрудняет движение горожанам, кроме того есть риск неконтролируемого падения снежных масс с крыш галерей. Также из-за аварийного состояния галерей пешеходам запрещено по ним передвигаться.

Движение будет открыто после того, как укрепят несущие конструкции галерей и очистят их от снежных завалов.

Фото из архива «Заполярной правды»
15 января в 15:07 3350
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