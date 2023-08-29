Неподалёку от турбаз снова был замечен медведь

Первое и самое главное — во время отдыха не устраивать свалок пищевых отходов. Запах может привлечь диких животных. Второе — во время отдыха будьте осторожными и осмотрительными, не отставайте от своей компании, если отдыхаете в группе. Третье — не отпускайте далеко детей, держите их в поле зрения. Если вы осведомлены о появлении медведя в окрестностях, воздержитесь от выхода в лес. И последнее — не кормите диких зверей, не приближайтесь к ним и не провоцируйте.

Если встречи с животным избежать всё-таки не удалось, стоить помнить следующие правила:

– медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться;

– никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 км/ч. Ваши шансы убежать от него крайне малы;

– при нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место;

– при внезапной встрече ни в коем случае не паниковать, не кричать, не смотреть зверю в глаза, потихоньку старайтесь уйти.

Будьте осторожны! Если хищник все же повстречается вам, немедленно сообщите об этом по телефонам 112 и 102.