Несанкционированные свалки в Хатанге включили в реестр объектов накопленного вреда

В Хатанге общая площадь замусоренной территории 9,66 га. Там размещено свыше 26 тысяч кубометров мусора.

В почве зафиксированы превышения по целому ряду загрязняющих веществ. Среди них – нефтепродукты, свинец, медь, селен, цинк и т.д. Также повреждена флора, плодородный слой почвы, пострадала среда обитания животного мира.

«В рамках нацпроекта «Экология» проводится большая работа по выявлению крупных несанкционированных свалок, как правило, это наследие ещё советских времен, - отметил Владимир Часовитин, министр экологии Красноярского края. - Ликвидировать такие объекты планируется за счёт привлечения средств федерального бюджета, а также за счёт тех платежей, которые вносят природопользователи за негативное влияние на окружающую среду».

Отметим, в госреестр объектов накопленного вреда включены уже 13 крупных несанкционированных свалок. Министр подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.