Несколько дней подряд в Норильске держится высокий прирост заболевших COVID-19

Исходя из данных оперштаба, только с начала этой недели коронавирусом заболело 88 норильчан. Прирост варьировался от 18 до 25 человек.

В регионе также сохраняется достаточно высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. После окончания так называемой первой волны распространения COVID-19 абсолютный минимум заболеваемости был зафиксирован 12 сентября – 101 случай. Сегодня в крае зарегистрировано 333 человека.

На сегодняшний день первое место по количеству заболевших в регионе занимает Красноярск – 87 человек, на втором – Ачинск (24), на третьем – Норильск (23).

Выздоровело за текущие сутки – 333 человека, умерло – 15, снято с наблюдения – 562 человека.

Отметим, что в России сегодня зафиксировано 23 610 заболевших, что является новым антирекордом за всю пандемию.