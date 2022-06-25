Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»

Гости не заставили себя ждать. Каждый нашёл для себя развлечение по вкусу. Кто-то пустился в зажигательный танец, а кто-то стал слушателем эколекций. «Заповедники Таймыра», между тем, предложили норильчанам сделать свой вклад в озеленение города - все желающие могли взять торфяную таблетку и посадить её в подготовленную лунку. Уже через несколько дней на этом месте поднимется сочная трава.

На локации «Шевелись» самые активные участники испытали себя на выносливость и постарались освоить азы первой медицинской помощи. Детки тоже не скучали. Для них придумали различные мастер-классы, весёлые старты, аквагрим, а главное - припасли вкусное мороженое.

Отдохнуть гости могли на мягких креслах-мешках у главной сцены, а подкрепиться можно было на фудкорте.