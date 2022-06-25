МАУ ИЦ «Норильские новости»

Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»

Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»

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Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»

Стартовал фестиваль в полдень в парке "Озеро Долгое".

Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»Несмотря на непогоду, норильчане отправились на «ПикНик»

Гости не заставили себя ждать. Каждый нашёл для себя развлечение по вкусу. Кто-то пустился в зажигательный танец, а кто-то стал слушателем эколекций. «Заповедники Таймыра», между тем, предложили норильчанам сделать свой вклад в озеленение города - все желающие могли взять торфяную таблетку и посадить её в подготовленную лунку. Уже через несколько дней на этом месте поднимется сочная трава.

На локации «Шевелись» самые активные участники испытали себя на выносливость и постарались освоить азы первой медицинской помощи. Детки тоже не скучали. Для них придумали различные мастер-классы, весёлые старты, аквагрим, а главное - припасли вкусное мороженое.

Отдохнуть гости могли на мягких креслах-мешках у главной сцены, а подкрепиться можно было на фудкорте.

25 июня в 16:51 90
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