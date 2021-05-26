Нет - сердечкам, да - морошке

Идеи оформления городских улиц уже рассматривались на предыдущем заседании, и тогда было принято решение украсить Норильск световыми консолями и растяжками в виде лент, сердечек и фонариков. Сейчас же представители Агентства развития Норильска, которое и отвечает за разработку концепции светового дизайна города, предложили использовать элементы, подчеркивающие уникальность территории. И члены Градостроительного совета единогласно с этим согласились.

Исходя из проекта, на Ленинском проспекте будут размещены световые растяжки в виде северного сияния. Опоры освещения на ул. Севастопольской оформят консолями в виде Вечного огня. На ул. Московской «вырастет» морошка. На фонарных столбах на ул. Нансена появятся световые фигуры белого медведя, на ул. Озёрной в Оганере - полярного лиса, на ул. Победы в Кайеркане - полярной совы, на ул. Строителей в Талнахе - северного оленя. Также в рудной столице светящимися жарками украсят ул. Федоровского.

В проекте пока не предусмотрена иллюминация для Снежногорска, но предложение одного из членов Градсовета рассмотреть такую возможность нашло поддержку у главы Норильска Дмитрия Карасева.

За разработку уникальных украшений возьмётся светотехническая компания «Азбука света» - начиная с 1993 года, она реализовала не один проект в Москве и Московской области, в Челябинской области, в республике Ингушетия.

Несмотря на то что консоли и растяжки будут созданы специально для Норильска да ещё и с учётом низких температур и сильных ветров, их стоимость по предварительной смете получается процентов на 30 ниже, чем в ранее утверждённом, типовом для многих российских городов, варианте.

Ещё один важный момент: «Азбука света», в отличие от ранее заявленного подрядчика, готова поставить в Норильск иллюминацию в сжатые сроки. Кстати, именно этот факт в первую очередь и подвиг АРН менять исполнителя заказа, а вместе с ним и концепцию светового оформления. Дело в том, что замена опор освещения начнётся уже в этом году, и целесообразно, чтобы к моменту монтажа новых столбов была готова и новая иллюминация. Так что в ближайшее время будет разработано техническое задание, учитывающее все пожелания норильских специалистов, и закипит работа.