Невидимый щит

Новые радиолокационные станции (РЛС) уже развернуты и приступили к несению службы. В случае необходимости радары могут быть оперативно переброшены в другие регионы Заполярья. Новые РЛС возьмут под контроль небо не только над большим участком Северного морского пути, но и над кластером нефтегазовых предприятий и месторождений.

Любой самолёт, который летит на большой высоте, радары смогут обнаружить за 600 км. Поднимающиеся высоко над землёй баллистические ракеты средней дальности - за 1,8 тыс. км. В связке с РЛС «Небо-М» размещают дополнительные комплексы, специализирующиеся на обнаружении низколетящих целей. РЛС «Небо-М» - самые мощные мобильные локаторы ПВО России. Они состоят из четырёх разных машин. На трёх из них расположены радиолокационные модули - сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов. Информация с них объединяется и обрабатывается на четвёртой, где находится пункт управления. Он способен одновременно сопровождать две сотни воздушных объектов.

Такая комбинация модулей позволяет обнаруживать самые разные цели - от стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет до малозаметных самолётов, выполненных с использованием технологии Stealth.

Таким образом, вдоль всего северного побережья страны от Новой Земли до Чукотки создана и продолжает совершенствоваться сеть радиолокационных постов и пунктов наведения авиации. Автономные военные и пограничные базы построены на архипелаге Земля

Франца-Иосифа, на мысе Шмидта, на островах Котельный, Врангеля и Средний у побережья Таймыра. На зенитные ракетные системы С-400 перевооружен полк ПВО на Новой Земле.