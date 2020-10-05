Незаконный игорный бизнес в городе

Ещё в июне этого года в ходе оперативно-разыскных мероприятий проверки был зафиксирован факт незаконной деятельности в одном из жилых домов города, а именно проведение азартных игр. В ходе осмотра было изъято 17 системных блоков, 18 мониторов, три сетевых роутера, три видеокамеры с регистратором, сотовые телефоны, а также денежные средства в размере более 50 тысяч рублей.

В отношении владелицы возбуждено уголовное дело по части первой статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Суд предъявил наказание в виде штрафа - 50 тысяч рублей.