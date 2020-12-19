В последнее время в соцсетях участились жалобы на водителей

Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД Норильского ОМВД:

– В правилах дорожного движения нет конкретного запрета на остановку и стоянку возле мусорных баков во дворах многоквартирных домов. Обеспечить проезд к ним — обязанность управляющей компании. Основная работа сотрудников ГИБДД — на улицах и дорогах Большого Норильска, в местах концентрации ДТП.

В жилых зонах в большей степени ведётся профилактическая работа, и привлечь нерадивого автомобилиста госавтоинспекторы могут только за определённые правонарушения. Например, за стоянку автомобиля с работающим двигателем более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, разгрузкой или загрузкой машины. Наказать можно и водителя большегруза весом более 3,5 тонны, припаркованного во дворе. За сквозной проезд, учебную езду и превышение допустимой скорости движения в 20 км/ч.

Если транспортное средство создаёт препятствия для движения других машин, можно зафиксировать нарушение на фото или видео и передать материалы в ГИБДД либо вызвать сотрудников полиции, но только в случае, когда нет другой возможности въехать либо выехать из двора. Если выездов со двора два и более, то сделать с таким водителем ничего нельзя.

Норильские юристы советуют жителям для начала выяснить, где проживает водитель, чей автомобиль мешает вывозу мусора, и поговорить с ним. Постараться решить вопрос мирным путём. Если это не помогает, можно обратиться за помощью к участковому. Ещё один вариант — написать заявление в управляющую компанию с просьбой рассмотреть вопрос о переносе мусорных баков в другое место. Но сделать это довольно проблематично, поскольку их размещение во дворе строго регламентируется СанПиН. В любом случае подтверждение жалобы жильцов фото– и видеоматериалами будет не лишним.