Николай Яшин досрочно сложил полномочия

- К сожалению, в силу специфики своей работы я часто бываю в длительных командировках за пределами города, что, на мой взгляд, препятствует эффективному исполнению депутатских обязанностей. Депутатский мандат накладывает особую ответственность, и я понимаю, что из-за обстоятельств, связанных с моей трудовой деятельностью, не в полной мере могу представлять интересы своих избирателей. Поэтому я принял решение досрочно сложить полномочия, - сообщил Николай Яшин.

Напомним, Николай Яшин был избран депутатом Норильского городского Совета по трёхмандатному избирательному округу № 2 в ходе выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года. После сложения полномочий его место в городском Совете останется вакантным. Действующее законодательство в данной ситуации позволяет не проводить довыборы: такое обязательство возникает в случае, если в многомандатном округе замещено менее 2/3 депутатских мандатов.