Николай Тимофеев: «Думаю, за выходные мы решим эту проблему»

После изоляции Николай Тимофеева, исполняющий полномочия главы Норильска, сразу приступил к делам и посетил полигон промышленных отходов. Место выбрано неспроста, жители Талнаха часто жалуются на едкий запах гари, который продолжается с июня месяца. Только за сегодняшний день получено 18 обращений.

Основные причины пожара – поджоги, с которыми уже несколько месяцев не могут справиться.

- Я дал поручение начальнику управления ГО и ЧС обратиться в Росприроднадзор, прокуратуру, в пожарную инспекцию, чтобы привлекли собственника к административной ответственности. С 28 октября весь снег с объектов жилищного фонда, дорожных объектов и муниципальной собственности района Талнах вывозится на этот полигон. Надеюсь, этот снег погасит возгорание и не даст дыму распространяться. 108 машин снега было завезено 28 октября, 54 машины - 29 октября. Думаю, за выходные мы решим эту проблему, - рассказал Николай Тимофеев.