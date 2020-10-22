Николай Тимофеев на форуме «ШОС+» рассказал о реализации экологических проектов совместных с Норникелем

Объявил Форум открытым Председатель Партии «Единая Россия», Заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своем приветственном слове он рассказал о важности ШОС, которая играет немаловажную роль в укреплении мира и безопасности в Евразийском регионе.

«Форум «ШОС+» - это новая площадка для продолжения продуктивного межпартийного диалога. В нем принимают участие представители партии стран членов БРИКС, СНГ, АСЕАН и ряда других государств Европы и Азии. Всего более 40 стран мира. Форум «ШОС+» - яркое подтверждение конкретных шагов, которые наши партии, партии-партнеры со всех стран мира предпринимают в этих направлениях. Я имею ввиду: борьбу с коронавирусной инфекцией, преодоление последствий с пандемией, межрегиональное экономическое сотрудничество, цифровую трансформацию в интересах всех людей, а также ряд других вопросов, которые будут обсуждаться на Форуме», - подытожил Дмитрий Медведев.

Форум был разделен на секции, работа их была посвящена обсуждению партийной поддержки зеленых технологий, преодолению социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и объединению усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, развитию цифровых технологий в интересах человека.

Николай Тимофеев выступил на четвертой площадке «Партийная поддержка «зеленой экономики», где рассказал о Норильске, его уникальности, проблемах и пути к их решению.

«Мы все с вами живем в городах. Кто-то в больших, кто-то в городах поменьше, но все мы понимаем о важности экологического состояния каждого города. При этом современный город с его мощной социально-экономической и инженерно-технической инфраструктурой становится одним из главных виновников деградации окружающей среды. Итак, Крайний Север - Норильск. Уникальный город. Зимы здесь долгие и холодные, и снежный покров сохраняется до 9 месяцев в году. В городе отсутствует транспортная наземная логистика, поэтому посетить город вы сможете только авиасообщением или по реке Енисей в период летней навигации», - с теплотой к родному городу начал свой доклад Тимофеев.

«Несмотря на отдаленность города, жить в Норильске комфортно. Здесь достаточно развитая инфраструктура: имеются спортшколы, театр, кинотеатры, кафе, рестораны и даже закрытый аквапарк. Помимо муниципалитета развитию города непосредственно способствует горно-металлургическая компания «Норильский никель». Она не только вкладывается в развитие города, но также является крупным работодателем. Инвестирует в различные социальные, экономические и экологические проекты. Но в то же время, Норильск является городом с неблагоприятной экологической обстановкой. Совместными усилиями муниципалитета с компанией реализуется ряд мероприятий, цель у которых одна – нормализация экологической обстановки в городе.

Одним из важных таких событий стало закрытие в июне 2016 года никелевого завода. Это позволило прекратить ежегодные выбросы загрязняющих веществ со стороны завода в объёме порядка 400 тыс. тонн. Ликвидировано 600 источников загрязнения атмосферы, из них 458 организованных источников без очистки. На 30% снижено время воздействия на атмосферный воздух Норильска, которое оказывал Никелевый завод.

Также исполняющий полномочия Главы Норильска рассказал о завершении масштабного проекта по модернизации Талнахской обогатительной фабрики. В результате чего, мощность предприятия выросла более чем на 30 % с 7,6 до 10,2 млн тонн руды в год. Помимо достижения более высоких производственных показателей, целью модернизации было также снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт увеличения извлечения серы в хвосты.

«Конечно предприятия дают немаленький процент всех выбросов в атмосферу и глобального объёма загрязнений. Стоит ли говорить о важности сохранения экологии и минимизации пагубных воздействий на окружающую среду? Вопрос состоит лишь в том, делаете ли вы что-то для изменения ситуации в целом? Готово ли предприятие вкладываться в защиту экологии? Каждый руководитель того или иного города, а также руководитель предприятия должен ответить на него себе сам», - рассказал Николай Тимофеев.

«В настоящее время для снижения выбросов диоксида серы компанией «Норникель» реализуется комплексный проект модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического (НМЗ) и Медного заводов (МЗ) в Норильске – «Серный проект», который предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и поэтапное строительство мощностей по утилизации диоксида серы. Это крупнейшее экологическое мероприятие «Норникеля», не имеющее аналогов в мире, в которую компания вкладывает 250 млрд.рублей. Важно, что все эти средства реализовываются исключительно на экологические цели, а сама «Серная программа» входит в федеральный проект «Чистый воздух» в рамках национальных проектов, утверждённых Президентом Российской Федерации (нацпроект «Экология»). Немаловажный факт, что внебюджетные средства на реализацию Программы «Чистый воздух» составляют 459 млрд., из них более 50% (250 млрд.) это средства компании «Норникель», - рассказал исполняющий полномочия Главы Норильска.

В завершении своего выступления исполняющий полномочия Главы Норильска обратился к участникам Форума: «На этом мы не планируем останавливаться. Основная задача каждой территории - ее развитие. Улучшив экологическое состояние города, мы сделаем жизнь северян комфортней. Улучшив туристическую жизнь – мы сделаем счастливее тысячи туристов. Приезжайте на Север. Посетите Плато Путорана – одно из самых удивительных мест России. Здесь бездонные каньоны, величественные горы и тысячи озер. Срываясь со скал, реки образуют самые высокие в России водопады».

Владимир Бурматов, Член Генерального совета Партии, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, отметил, что в докладе исполняющего полномочия Главы Норильска приведены достойные примеры совместной реализации проектов власти и бизнеса. Он также добавил, что опыт норильчан может помочь другим территориям в решении возможных проблем, добавив, что после такого выступления, рассказа о своей территории и приглашения - все члены ШОС захотят посетить Норильск.