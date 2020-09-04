Николай Тимофеев обратился к губернатору Красноярского края
Николай Тимофеев обратился к губернатору Красноярского края
Несмотря на переход к третьему этапу снятия ограничений в городе сохраняется самоизоляция для прибывающих. Исполняющий полномочия главы города Норильск Николай Тимофеев обратился к Александру Уссу, губернатору Красноярского края, с просьбой об её отмене.
По словам Николая Тимофеева, количество случаев заражения коронавирусом в городе значительно снижается. А главное, что нет дефицита в средствах защиты, медикаментах и коечных местах.
Александр Усс поддерживает данную инициативу и считает, что бесконечно продлевать ограничения нецелесообразно.
- Лично я за то, чтобы снять 14-дневное карантин и сосредоточиться на более качественном выполнении санитарно-эпидемиологических требований, которые далеко не идеально сегодня выполняются в Норильске, — поделился глава региона.