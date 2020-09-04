МАУ ИЦ «Норильские новости»

Николай Тимофеев обратился к губернатору Красноярского края

Николай Тимофеев обратился к губернатору Красноярского края

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Николай Тимофеев обратился к губернатору Красноярского края

Несмотря на переход к третьему этапу снятия ограничений в городе сохраняется самоизоляция для прибывающих. Исполняющий полномочия главы города Норильск Николай Тимофеев обратился к Александру Уссу, губернатору Красноярского края, с просьбой об её отмене.

Николай Тимофеев обратился к губернатору Красноярского края

По словам Николая Тимофеева, количество случаев заражения коронавирусом в городе значительно снижается. А главное, что нет дефицита в средствах защиты, медикаментах и коечных местах.

Александр Усс поддерживает данную инициативу и считает, что бесконечно продлевать ограничения нецелесообразно.

- Лично я за то, чтобы снять 14-дневное карантин и сосредоточиться на более качественном выполнении санитарно-эпидемиологических требований, которые далеко не идеально сегодня выполняются в Норильске, — поделился глава региона.

4 сентября в 15:41 410
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