МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работа продолжается

Работа продолжается

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Работа продолжается

Николай Тимофеев проверил ход работ по благоустройству парка «Озеро Долгое».

Работа продолжаетсяРабота продолжается

Исполняющий полномочия главы города Норильска осмотрел территорию парка совместно со своими заместителями, начальниками управлений городского и жилищно–коммунального хозяйств, капитального ремонта и строительства, а также представителями Агентства развития Норильска.

На сегодняшний день парк «Озеро Долгое» продолжает преображаться силами администрации города, компании «Норникель» и АРН.

В парке уже установлены перголы (открытые беседки) и фонтаны. В этом сезоне планируется высадка деревьев и кустарников. В следующем году начнётся второй этап работ по благоустройству.

В ходе осмотра Николай Тимофеев обратил внимание на здание почты, которое своим внешним видом выделяется на фоне парка. Он дал поручение административной комиссии привлечь к ответственности собственника здания, а также обратиться к руководству с тем, чтобы в следующем году были проведены работы по ремонту фасада.

Владельцу мебельного магазина было дано поручение заасфальтировать прилегающую к торговому центру территорию.

Напомним, что благоустройство территории парка «Озеро Долгое» является одним из проектов мастер–плана Норильска.

3 октября в 19:23 220
Город
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