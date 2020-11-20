Николай Тимофеев собрал рабочую группу штаба «Шторм»

С 10.00 20.11.2020 объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Собрание было организовано с целью проверить готовность всех направлений к предстоящей метели. А в частности, размещение людей и обеспечения их всем необходимым в Городском центре культуры, пересмотра работы АДЦ и обозначил работу транспортных структур.

По прогнозам в пятницу ожидается южный ветер 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, днём в районе Талнаха и Кайеркана порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью и днём -8-13ºС.